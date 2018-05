La vida de las personas que padecen lupus en Santa Cruz no es nada fácil por los efectos de la enfermedad y porque el sistema de salud y los medicamentos para el tratamiento resultan extremadamente caros, por lo que un grupo de pacientes que integran la fundación Acción Púrpura vislumbran una ley que les garantice un seguro y farmacología asequible a sus bolsillos.

Ayer, con ocasión de celebrarse el Día Mundial del Lupus, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) dio a conocer algunos datos sobre la progresión de esta dolencia, que afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes de entre 20 y 40 años.

Angélica Fierro, responsable del Programa de Enfermedades No Transmisibles del Sedes, informó de que en Santa Cruz existen 200 personas registradas con este mal, cuatro de las cuales son varones.

En el mundo, afecta a entre cinco y 10 personas por cada 100.000 habitantes, y de 10 casos, nueve se dan en mujeres.

Te puede interesar:

De difícil diagnóstico



El lupus es una enfermedad crónica autoinmune del tejido conjuntivo que puede dañar cualquier parte del cuerpo: la piel, las articulaciones o los órganos internos, con la gravedad de que resulta difícil diagnosticarla, pues se manifiesta con otros males.



Entre los síntomas más regulares están la fiebre sin motivo aparente, dolores articulares y musculares, anemia, manifestaciones cardiológicas y una de sus principales complicaciones son los infartos silenciosos.



Puede producir derrames pulmonares o pleuritis y un 45% de los pacientes diagnosticados con lupus en algún momento presentará insuficiencia renal y terminará con diálisis.

Más sobre el tema:





Los seguros le huyen



Fierro señaló que el hospital público de referencia para estos pacientes es el Japonés, que cuenta con un servicio de reumatología, pero no cubre las necesidades de los afectados, que deben hacerse un examen cada dos o tres meses si la enfermedad no está muy activa y necesitan medicamentos caros para controlar el sistema inmunológico, que autoataca al organismo, pues no reconoce la diferencia entre los invasores externos y los tejidos sanos del cuerpo.



Esther Cuéllar Paz, presidenta de la fundación Acción Púrpura, explicó que en casos graves un paciente puede requerir hasta cinco inyecciones de Rituximab, cuyo costo es de Bs 12.000 por unidad.



“Yo, por ejemplo, tomo nueve medicamentos al día. Uno de ellos cuesta Bs 18 por unidad y debo tomar cuatro diarios. Por eso, la fundación quiere llegar a las autoridades y elaborar un proyecto de ley que nos incluya en un seguro, porque cuando queremos asegurarnos en un seguro particular, si uno revela que tiene lupus, lo rechazan de inmediato porque es demasiado costoso”, dijo Cuéllar.

Raúl Domínguez Terceros (30), uno de los cuatro varones que padece del mal, afirma que el apoyo familiar es clave para sobrellevar la enfermedad.



Él disminuyó su carga laboral a media jornada porque una actividad regular le puede producir cansancio. “Trato de relajarme porque el estrés hace daño. Me alimento con dieta de verduras, mucho pescado y aceites sanos. Llevo una vida social con limitaciones”, señaló.



Mariana Calderón (47) sufre de lupus desde hace 20 años. Le causó daño en los riñones y tuvo la suerte de trasplantarse un riñón hace 10 años. “Gracias a Dios tengo la ayuda de mi familia, de vecinos y de una persona especial que me provee medicamentos. Amo la vida, por eso lucho tanto”, expresó Mariana.

ACTIVIDAD DEL GRUPO

FERIA EN LA MANZANA UNO

Ayer, en la Manzana Uno, hubo una feria para informar a la gente sobre la enfermedad y luego se disfrutó de un show artístico.



LA FUNDACIÓN ACCIÓN PÚRPURA

Cuenta con 172 integrantes. Los interesados pueden entrar a la página de Facebook Acción Púrpura o se puede llamar al 750-97432.

APOYO PRIVADO

Los pacientes tienen descuentos hasta un 40% en los análisis en el laboratorio Inmunolab. Algunos médicos especialistas también cobran menos en sus consultas.