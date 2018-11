¡Oh! ¡No! Los cosplayers invaden Santa Cruz

Deadpool bromea. Thor lanza su martillo. Batman golpea. Gokú come. Jon Snow no sabe nada. Homero Simpson eructa. Wolverine araña. Paulina de la Mora tartamudea. Sucede en el mundo de la televisión, las historietas, el cine y el streaming. Esa magia tomará de rehén a Santa Cruz de la Sierra y no la soltará durante tres días: hoy, mañana y el domingo.

¿Qué es?

La tercera edición de la Cómic Con Bolivia es la mayor convención del mundo geek en el país y se instalará este fin de semana con varias atracciones, de 11:00 a 20:00, en Moragrande de la av. Santos Dumont, esquina quinto anillo. (ver el costo de las entradas en el recuadro inferior).

Es organizada por Adicción Libre, una firma nacional encabezada por Álvaro Salazar. Él también es el organizador de la Gamer Con y, junto a un equipo de jóvenes, se encarga de empujar el carro para que el evento siga creciendo. Y así lo ha venido haciendo. Solo el año pasado ingresaron unas 7.000 personas.

Las estrellas

El invitado más importante es Adam Brown. Se trata de un actor británico, de 38 años, recordado en el mundo gracias a su interpretación del enano Ori en la trilogía de películas de Peter Jackson, El hobbit.

Brown ha actuado en varias obras teatrales. Su mayor éxito fue con Hot Pursuit, que lo llevó a una gira por Armenia y Nueva Zelanda. Él firmará autógrafos, dará conversatorios y se sacará fotografías con sus seguidores.

Otros invitados son Rafael Flores (doble de Tom Holland, Spiderman) y Javier Di Giunta (doble de Rick Grimes, The walking dead), el cosplayer argentino Sebastián Sewrjugin, el nacionalizado mexicano Sebastián Llapur (que ha prestado su voz a grandes personajes, como Darth Vader, Krusty y el abuelo Simpson) y el luchador de la UFC Maxi Marbuk. También habrá cosplayers nacionales y otros de Latinoamérica, que se mezclarán con un puñado de ilustradores, como Cookie Arts, Chulupaca Cómics, Hiyirii, Byclay, Houry-Hou y Loko: El Gato.

Las actividades

Este año se anotaron unos 100 expositores. Se podrá comprar historietas, trajes, muñecos de colección, accesorios originales de películas, animé y películas, además de conocer más de cerca las piezas únicas que tiene el grupo de fans de Star Wars y el club de lectores de Harry Potter.

El espacio gamer 1UP, de Carlos Barrancos, ya lanzó la convocatoria del primer torneo nacional de Fortnite. Podés inscribirte al WhatsApp (700-15163) y pagar Bs 120, que incluye credencial personalizado y entrada para el sábado 17. Pero si te gustan otros juegos, también habrá consolas disponibles con FIFA 19, PES 2019 y Call of Duty: Black Ops 4. Jugar sale a Bs 10.

Las mascotas tendrán su protagonismo en la competencia de Cosplay pet. Habrá distintas categorías para que participés junto a tu perrito o tu gatito. Si sos bailarín y formás parte de una academia, podés competir con una coreografía temática.

Hay más. Se harán talleres sobre origami, escultura fantástica (Casa Cultural Ronald Rea), Introducción al maquillaje a cargo de los expertos de FX Marie y Jorge Gonzales, Photoshop para manga (Juan Pórcel), Cómo hacer cómics (Miró Bazoalto), Cómo hacer dibujos animados (Andrés Ibáñez), Dibujo-Cómic (Luis Mejía) y Redes Sociales (Mariano Cabrera).

Se sumarán la presentación de los Power Rangers de Argentina, Soft Combat, competencias de kids y profesional cosplay tanto individual, dual como grupal, karaoke y baile árabe. Los boletos se venden en el mismo lugar. Alistá tu traje y lanzate a la aventura ¡ya mismo!

Foto Principal:



Andrés Sejas.- Él y otros cosplayers mostrarán su talento. Vos podés ir caracterizado

Tania Kuba.- Es Lady Deadpool. Junto a ella estará su pareja masculina

Rómer García. Salido de la película Masacre en Texas. Se sacará selfis los tres días

Wanda Verónica. Es la imagen oficial del evento de este año. Se elegirá a otro cosplayer para 2019