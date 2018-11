Ocho complicaciones que la diabetes trae a la calidad de vida

En cuestión de una hora, en el centro de salud Los Olivos la doctora Elizángela Rambalde midió la glicemia, pesó y tomó la presión a 10 personas, ocho de ellas mujeres y dos varones. Seis resultaron ser obesas y cuatro presentaron sobrepeso. “Ninguno de los 10 tenía su peso ideal y es que la mayoría de la población cruceña tiene obesidad”, destacó la médica, dando a conocer que este aspecto es factor de riesgo casi obvio para la diabetes.

Todos los días de noviembre habrá una actividad para la prevención de la diabetes en el departamento. Ayer fue en el centro de salud Los Olivos y en el Bermúdez, lugares donde se midió la glicemia, se tomó la presión, se controló el peso y se ofreció información sobre cómo deben ser las porciones de comida en el plato diario (la mitad debe tener ensalada, una cuarta parte proteína y la otra cuarta parte carbohidrato).

Angélica Fierro, responsable del Programa de Enfermedades no Transmisibles, que engloba diabetes, acusó de que esta se debe principalmente al sedentarismo y a los malos hábitos alimenticios. “La diabetes va en incremento en el mundo. No se ha disminuido los índices porque tiene mucho que ver con el crecimiento de la comida rápida (hamburguesa, pollo a la broaster, pizza, papas fritas)”. Fierro volvió a decir que estas ferias se harán todo el mes porque de cada dos personas, una no sabe que tiene diabetes y de 10 solo dos o tres hacen tratamiento. “Al resto no le interesa saber o se niegan a confirmar que tiene diabetes. Las ferias son para concienciar y explicar los factores de riesgo que tienen, pesquisar los probables nuevos casos de diabetes y hacer control a los que ya la desarrollaron”.

Idealmente se debe medir la glicemia en ayunas. El método que se está usando en las postas durante estas ferias es el de la cinta reactiva y se debe acudir sin estar tomando ciertos remedios, como analgésicos y antiinflamatorios, que contienen glucocorticoides.

Complicaciones de la diabetes

Al ser la diabetes una enfermedad multifactorial, afecta a todo el cuerpo y por lo tanto, desmejora la calidad de vida. “Uno debe realizarse un control médico anual, que debe incluir un hemograma, una prueba de glicemia, otra de función renal, de función hepática y de medición de lípidos, además de medirse la presión. Con esto ya se sabrá cómo está de salud. Estos estudios se hacen en una posta sanitaria que tenga laboratorios. En los centros de primer y segundo nivel todo esto es gratuito, pero aun así la gente no los solicita”, lamentó Fierro.

A continuación, ocho complicaciones que acarrea la diabetes. Las mismas fueron elaboradas por la responsable del programa diabetes y por la diabetóloga Mayoka Durán, del Centro de Diabetes Cardenal Julio Terrazas.

1.- Alteraciones cardiacas. El órgano más afectado por la diabetes tipo 2 (la diabetes más común) es el corazón. La diabetes puede aumentar el riesgo de que se presenten problemas en el corazón y vasos debido a la hiperglicemia. Esto incluye infartos, dolor torácico o angina y obstrucciones en las arterias que nutren de sangre el corazón.

2.- Pérdida de la funcionalidad de los riñones. La elevación persistente de la glucosa en sangre también puede causar daño en la función del riñón. Esto puede traducirse en problemas para filtrar algunas sustancias potencialmente tóxicas que pueden hallarse en la sangre.

3.- Pie diabético. La diabetes produce alteraciones de los nervios a nivel de los miembros inferiores o superiores. En pacientes con más de seis años con diabetes descompensada puede llegar a tener sensación de ardor o pinchazos en los pies que no permitan ponerse zapatos ni medias. El malestar puede llegar hasta el adormecimiento u hormigueo que va a evitar el percatarse a tiempo de cualquier úlcera o herida sufrida principalmente en el pie, y de ahí sucede el pie diabético. Los casos graves pueden inclusive causar una amputación. El daño en los vasos sanguíneos también puede significar que los pies no reciben suficiente sangre y oxígeno. Es más difícil que el pie pueda curarse si tiene una llaga o una infección.

4.- Ceguera. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes y una de las causas principales de la ceguera. Ocurre cuando la diabetes daña los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es el tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo. El afectado al principio no notará ningún cambio en su visión, pero con el tiempo puede empeorar y causar una pérdida en la visión. Generalmente la retinopatía diabética afecta a ambos ojos.

5.- Alteraciones a nivel sexual. La diabetes disminuye la libido tanto en hombres como en mujeres. Muchos varones acuden a la consulta porque no tienen erecciones o la misma calidad de antes en sus relaciones sexuales. Esto se da después de cinco a 10 años de evolución de la diabetes. Sucede cuando se inervan los cuerpos cavernosos al nivel del pene y se produce un corto circuito. Los cuerpos cavernosos no se ponen erectos y por lo tanto hay disfunción eréctil. A pesar del tratamiento, no se puede recuperar del todo al paciente, por eso hay que evitar que este llegue hasta ese extremo.

6.- Disfunción de la vejiga. Pareciera que el enfermo es víctima de incontinencia urinaria, pero se debe a que mucha azúcar en su sangre atrae las moléculas de agua y esto hace que se llene muy rápido la vejiga, por lo que la mayor parte del tiempo va a estar buscando el baño. A su vez, va a padecer de sed muy seguido.

7.- Aumento de infecciones vaginales. Debido a que la mayoría no tiene controlados los niveles de glucosa, esta representa un aliciente para el desarrollo de microorganismos y bacterias.

8.Enfermedades dentales. Especialmente en las encías. La más severa se llama periodontitis. En esta etapa, las encías comienzan a separarse de los dientes. Se forman bolsas entre los dientes y las encías. Estas se llenan de gérmenes y pus. Cuando esto sucede, es posible que se necesite cirugía en las encías para salvarle los dientes.