Nueve aspectos que las cruceñas deben conocer sobre el test HPV

En Bolivia cada día pierden la vida tres mujeres por culpa del cáncer de cuello uterino, que es un cáncer que a diferencia de otros es totalmente prevenible, pues detectándolo a tiempo se puede frenar su avance y curarlo. Este hecho de anticiparse a la enfermedad se logra con el examen de papanicolau, el cual se recomienda hacer una vez por año.

Otra medida para prevenir el cáncer de cuello uterino, existente desde el año pasado en nuestro medio, son las vacunas contra el virus del papiloma humano que se están aplicando en niñas y adolescentes. Y una tercera herramienta para hacer más efectiva la cruzada contra este cáncer que se ensaña con nuestras mujeres es el Test HPV (virus del papiloma humano en sus siglas en inglés), presentado ayer en el Oncológico por un equipo que unió fuerzas entre la Gobernación, la Alcaldía y el Oncológico, con el significativo apoyo económico de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).

1.- Cáncer de cuello uterino. Es provocado por el virus del papiloma humano (HPV), pero ojo, no todas las mujeres con este virus llegan a tener cáncer, solo un porcentaje lo desarrolla. En Santa Cruz se realizan al año 70.000 estudios de papanicolau, de estos 2.000 salen positivo, de los cuales solo la mitad (1.000 casos) acuden a hacerse tratamiento, las otras mil mujeres con cáncer de cuello uterino se van a su casa y cierran los ojos a su realidad, lo que deriva en tantas muertes por un tipo de cáncer que puede ser prevenible.

2.-Test HPV. Este test se acaba de implementar en cuatro centros de salud: Universitario Norte (Red Norte), centro de salud Preventiva Sud (Red Este), San Luis (Red Centro) y Sagrada Familia (Red Sur). Es para todas las mujeres entre 30 y 49 años de edad. La prueba de detección del HPV cubrirá a 20.000 mujeres sin seguro, sin costo alguno (es la cantidad de muestras que se pudieron comprar con el dinero de la CRE).



3.- El protocolo. En la misma visita que haga la mujer para realizarse el estudio del papanicolau, se le tomará una segunda muestra destinada para el test HPV. Esta muestra será enviada (en un auto que compró la Alcaldía exclusivamente para este cometido) al laboratorio de citología y al laboratorio de HPV (ambos ubicados en el Oncológico). Desde que la prueba sale del centro de salud hasta que se procesan los resultados puede pasar hasta una semana. En palabras de la directora del Oncológico, Martha Alicia Arreien, es importante resaltar que el test de HPV sirve únicamente para detectar la presencia del virus del papiloma humano, mientras que el papanicolau detecta de forma temprana si hay cáncer o precáncer. Por eso se toman las dos muestras. Si el test de HPV da positivo, recién se analiza la muestra del papanicolau.

4.- Nueva tecnología. No hay necesidad de ir a recoger los resultados, pues se ha implementado un sistema de gestión computarizado (Siprecan) en el que se suben los datos, a los que tendrán acceso el centro de salud, el Oncológico, la Alcaldía y el Sedes. Por primera vez existirá un sistema en red que compartirá los datos y asegurará estadísticas reales. Porque como dijo la doctora Silvina Rossi, que capacitó al personal para la implementación de este proyecto: “Lo que no se registra no existe, lo que no existe no se puede monitorear ni evaluar, ni modificar, así como tampoco se puede saber si nuestras acciones en pro de la salud son efectivas”.

5.- Referente nacional. El Oncológico es el primer hospital público de Bolivia con esta tecnología y este test de HPV, por lo tanto, es referente a nivel nacional en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Su laboratorio tiene capacidad para procesar 264 muestras al día.

6.- Iniciar el tratamiento y no abandonar. Hoy en día existe la tecnología disponible para poder evitar el cáncer de cuello uterino. El papanicolau es una herramienta vigente que es efectiva, pero no cura por si sola, es preciso recoger los resultados y seguir el tratamiento para la enfermedad. Las mujeres deben exigir que les hagan la prueba para no terminar sufriendo una enfermedad que no tiene hoy razón de ser en pleno siglo XXI.

7.- Un problema cultural y de ignorancia. Oscar Urenda, secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, saludó que se haya implementando esta nueva tecnología en el Sistema Público de Salud que logrará detectar el HPV de manera temprana y salvarle la vida a muchas cruceñas. “Ese cáncer que ataca tanto a las mujeres cruceñas es el reflejo de la pobreza y la ignorancia. Hace muchísimos años que en los países desarrollados el cáncer de cuello uterino ha llegado a su mínima expresión, porque la educación hace que las mujeres acudan de manera temprana a la consulta médica para detectar lesiones primarias de un cáncer y ser tratadas oportunamente, cosa que no sucede en países como el nuestro que arrastra la tara de la ignorancia y la falta de educación”.

8.- La inversión económica. Joaquín Monasterio, director del SEDES, agradeció el apoyo de la CRE que se sumó a la lucha contra el cáncer, en el marco de su Responsabilidad Social, invirtiendo en el test de HPV, $us 300 mil, para paliar este problema de salud pública. La inversión se destinó a la compra de 20.000 pruebas, a la capacitación en el extranjero de algunos profesionales médicos y la compra de equipos. Otras instituciones colaboraron en el acondicionamiento de los espacios físicos como la Legión de Combate al Cáncer y los golfistas del Country Club Las Palmas.

9.- Miedo y vergüenza. Son las causas por las que las mujeres no se hacen este tipo de pruebas, aunque sepan que es un recurso que puede salvarles la vida. Miles de mujeres prefieren no hacérsela por temor.