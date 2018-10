'No me hacen ningún favor dejándome con vida': el video viral de Zuleika Esnal

"Yo también me fui mil de bares con cualquiera, anduve sola, hice dedo ¿y qué? viví para contarlo y resulta que es un lujo, que tengo que estar agradecida. No les debo nada, ninguna de nosotras les debe nada. No me hacen ningún favor dejándome con vida", dice la actriz argentina Zuleika Esnal en una parte del video que se viralizó en las redes sociales en los últimos días.

El discurso que dió pone de manifiesto la violencia contra las mujeres y habla una práctica cotidiana también en Bolivia: la costumbre que tienen las mujeres de avisar que llegaron bien a sus casas.

"No pongas más 'llegué bien', pon 'estoy viva'. Porque lo que estamos avisando cuando ponemos 'llegué bien', es que nadie nos violó, es que no estamos en una bolsa de consorcio, estamos avisando que estamos vivas, no que llegamos a casa", dice parte del video que tuvo más de un millón de reproducciones solo en la cuenta de Facebook del periódico Clarín.

La actriz lleva dos años registrando y condenando públicamente a través de sus cuentas la violencia contra las mujeres. Mira el video de 2 minutos aquí: