Nintendo tiene listas nuevas consolas Switch

Nintendo lanzará, dentro de tres meses, dos nuevos modelos de su consola Switch. Se trata de rediseños enfocados a diferentes tipos de público: una consola más potente y una consola Slim o Lite, que estará enfocada a la portabilidad y llegará para cubrir el hueco que ha dejado Nintendo 3DS.

Aunque la noticia ya fue difundida en algunos medios estadounidenses, los seguidores aún esperan sorpresas sobre estos lanzamientos, informó la página especializada Hobbyconsolas.com.

Un artículo de prensa del periódico WSJ explica que la versión más potente de Nintendo Switch no llegará a las especificaciones de PS4 PRO o Xbox One X, aunque podría estar al nivel de los modelos ‘normales’, PS4 Slim y Xbox One S.

Tampoco se sabe qué capacidad de almacenamiento tendrán los dos modelos de Switch, ni el rango de precios, aunque lo más probable es que ambas máquinas puedan probarse en el próximo E3 2019.

Acerca del próximo lanzamiento, el Wall Street Journal reveló que las mejoras de las nuevas consolas estarán centradas especialmente en la pantalla. Así se “lograría una Switch más brillante, más delgada y más eficiente energéticamente”, aseguró la publicación.

Juegos esperados

A las mejoras en las nuevas consolas se debe sumar los esperados lanzamientos de Fire Emblem Three Houses, The Legend of Zelda Links Awakening remake y Pokémon Espada y Escudo. Además, la consola dio un paso en realidad virtual con el lanzamiento de un nuevo kit VR de Nintendo Labo.