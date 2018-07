Netflix se pone bueno este fin de semana

Los estrenos para el fin de semana están variados. Los fanáticos de Orange is the new black y de Bates Motel ya deben estar atentos para el lanzamiento de sus respectivas temporadas. Los chicos de la casa también tendrán novedades para ver.

Orange is the new black

Un poco más tarde de lo habitual, las reclusas de Orange is the new black finalmente ya están aquí. La temporada 6 se lanzará hoy en Netflix. Y a raíz del final de la temporada 5, las encontraremos en una nueva prisión, esta vez de alta seguridad.

Y es que luego del motín, las chicas están rodeadas de enemigos nuevos y peligrosos y enfrentan cargos muy graves. ¡Adiós, Litchfield!

Bates Motel

La última temporada del thriller de terror Bates Motel llegará a Netflix este lunes 30.

La serie es una precuela contemporánea de la película de 1960 de Alfred Hitchcock Psycho, basada en la novela del mismo nombre de Robert Bloch, donde se cuenta la vida de Norman Bates y de su madre, Norma, antes de los acontecimientos retratados en la película.

Bates Motel, producida por Universal Television y American Genre para la cadena de cable A&E, cuenta con cinco temporadas protagonizadas por Freddie Highmore y Vera Farmiga.

Cupcake y Dino

En esta disparatada serie animada, un cupcake ambicioso y su amistoso hermano dinosaurio intentarán dominar la industria de los servicios generales en la gran ciudad. El estreno de esta serie infantil es hoy.

La peor bruja

Pociones por aquí, escobas por allá, aventuras por doquier. Descubre las nuevas andanzas de Mildred en la Academia Cackle. Basada en las famosas novelas de Jill Murphy. Esta es la segunda temporada y se estrena hoy. Ahora ya toda la familia tendrá para entretenerse el ‘finde’.