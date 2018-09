Probablemente esté menos difundido de lo que debería, al menos en Santa Cruz.

El WhatsApp Business es la nueva propuesta que da otro matiz a la plataforma, y separa lo laboral de lo personal. La aplicación fue creada en diciembre de 2017, y desde enero y febrero de este 2018 ya estaba siendo usada a escala mundial.

La experta en temas digitales Karen Heredia explica que una de las ventajas es que “ayuda a separar las conversaciones con clientes de aquellas con amigos o familia, a responder con rapidez a los clientes, además de crear la presencia oficial de la empresa”. Ante la pregunta de si vale la pena reemplazar la versión tradicional por la nueva, ella dice que es recomendable, sobre todo en el caso de emprendedores.

Eddy Herrera, director de Human War, empresa consultora de marketing digital, cree que la decisión de eliminar o no el WhatsApp tradicional para instalar el otro está sujeta al uso que se quiera dar a la plataforma.

Este dilema surge de que tiene que usarse distintos números si se quiere tener ambas redes. “No se puede tener ambas en el teléfono con el mismo número, pero sí puedo tener la aplicación tradicional y de negocios en teléfonos diferentes. Esto podría cambiar si de pronto tenemos un teléfono con doble chip, uno personal y otro empresarial”, explica Mariano Cabrera Lanfranconi, especialista en marketing digital y creador de iniciativas como TuMercadazo.com.

Si bien algunos portales aseguran que el nuevo WhatsApp de negocios tiene aún pocas funciones que dejan sabor a poco, varios expertos aseguran que es cuestión de tiempo para que vayan implementándose otras, de acuerdo a los requerimientos. “Entiendo que las necesidades actuales de los clientes son mayores que las funcionalidades con las que cuenta WhatsApp Business en esta etapa, pero avisoro en un corto plazo la mejora y evolución de esta herramienta, con posible integración en Facebook de Messenger, Facebook ads, Marketplace e Insight, dando así a las empresas y a los emprendedores una solución muy atractiva”, opina Heredia.

La mala noticia es que esta red de negocios no es compatible con los dispositivos de Apple. “La app de WhatsApp Business está disponible solo en el sistema operativo Android”, aclara Karen.

“Lo que tiene de malo es que todavía no es una herramienta muy completa. WhatsApp tradicional aún se utiliza mucho, todavía no hay empresas que emigren porque no hay grandes diferencias, aunque es probable que a futuro se integre a otras herramientas como CRM”, augura Cabrera.

1.- Datos ‘precocidos’

Entre las características de la nueva aplicación, Eddy Herrera menciona que da la opción de configurar y tener la dirección de la empresa, enlazada al Google Maps, para que los clientes sepan dónde está ubicada. “Es lo mismo que cuando compartimos una dirección, pero ya se puede acceder a esos datos solo dando un clic a nuestro número y sin que tengan que preguntarnos, explica.

También es posible diseñar un perfil de empresa para mostrar a los clientes en qué categoría se encasilla la empresa, si pertenece al sector industrial, de salud, alimentos, etc. “También es posible decir cuáles son las bondades y características de los productos o servicios de mi empresa o de mi marca, si es que quiero venderme como profesional. Si el cliente da clic le aparecen nuestros datos”, agrega Herrera.

2.- Ahorro de tiempo

“Algunas interesantes funcionalidades por ejemplo son poder dar un mensaje de bienvenida a las personas cuando nos escriben, establecer horarios de oficina, de tal modo que si alguien nos escribe fuera de esos horarios de atención, se pueden crear unas plantillas para que las personas dejen un mensaje, también podemos etiquetar las conversaciones y el día de mañana hacer envíos a ciertas etiquetas. Podemos clasificar, como en el correo, como pendiente o finalizado, etc. el proceso con un cliente”, dice Cabrera.

El especialista en marketing digital destaca el tema de estadísticas de los mensajes, “que es un poco el feedback, así como las redes sociales tienen estadísticas, Facebook. Lo que tiene de bueno esto es que ofrece una serie de herramientas de comunicación, de analítica y de plantillas que optimizan la comunicación”.

3.- Potencialidades.

Mariano Cabrera sugiere algunas funciones para el WhatsApp Business, aunque reconoce que muchas de ellas ya van a salir. “Integrar la plataforma a un sitio web o un CRM para que todas las conversaciones y mensajes con mis clientes se vayan guardando en el software de manejo de clientes. También agregaría funciones como integrar WhatsApp Business a la fan page. También sería importante tener la posibilidad de cargar algunos documentos o un archivo para que cuando alguien me mande una pregunta, yo le responda con una plantilla acompañada de un documento como un PDF, Excel, video, etc. Creo que de a poco se convertirá en una herramienta de comunicación empresarial”, opina.

Cabrera sugiere como punto vital la factibilidad de crear un staff para tener a la secretaria, el gerente, contabilidad, atención al cliente, etc. “para manejar un equipo desde esta red y asignar conversaciones a esas personas.

4.- Más protocolo

“Donde sea que yo distribuya mi anuncio publicitario, ahí me van a escribir, y mediante un protocolo de relacionamiento utilizo ciertas técnicas de convencimiento para convertir ese prospecto en cliente. Por eso es que ahora el WhatsApp se ha convertido en un poderoso embudo de ventas. Si bien es cierto que hay que hacer todavía en la versión Business, lo que se ha creado hasta el momento ya resulta es de gran utilidad”, opina Eddy Herrera, que da cursos sobre el tema en Inegas.Si vas a trabajar a nivel empresarial tenés que utilizar todas las herramientas posibles del marketing digital. Hay que crear canales de distribución para ofertar productos o servicios”, finaliza.