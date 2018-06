Missandrei, Machete, Jerjes...el noveno Cómic-Con de Buenos Aires fue un desfile de estrellas

Al menos 100.000 visitantes tuvo la novena convención anual del cómic en Buenos Aires, atraídos por un cartel de estrellas que afirma a este evento como uno de los más importantes en materia de historietas en esta parte del continente. Amantes de las novelas gráficas y de la ciencia ficción renovaron su devoción por el cómic y pudieron escuchar y fotografiarse con figuras internacionales como la actriz que encarna a Missandrei en Game of thrones y el duro del cine B Danny Trejo, Machete, además de Rodrigo Santoro (300) y Jeaden Lieberher, protagonista de It.

El jovencísimo Lieberher, de 15 años, estuvo rodeado de fans en las primeras dos de las tres jornadas del evento, realizado entre el 25 y el 27 de mayo. En entrevista con el diario Clarín, declaró que en algún momento de su carrera le gustaría hacer de Batman, personaje que “tiene un aura oscura y, a su vez, es un personaje tan emocional”.

Consultado sobre el cine de terror y sobre la película que le dio fama, se refirió al creador de la historia, el escritor Stephen King : “lo atrapante del universo de King es su mente, la forma en la que desarrolla a los personajes y los detalles con que los crea”, dijo.

Como para no perdérselo



Por noveno año la cita de cultura pop, en la que participan estudios de cine, televisión y videojuegos, además de las editoriales más relevantes en el país demostró que el cómic es una industria en boga. Muestras de ilustración, stands, tiendas, paneles, concursos de cosplay y conversatorios completaron la agenda.

La actriz británica Nathalie Emmanuel, de filmes como Fast and furious, que también da vida en Game of thrones a Missandrei, la fiel acompañante de Daenerys Targaryen convocó a decenas de seriéfilos. El actor estadounidense Danny Trejo - protagonista y villano de numerosas películas de acción en Hollywood- fue la cereza cinéfila del Comic-Con.



El ilustrador mexicano y creador de la serie animada de Cartoon Network Villanos, Alan Ituriel, de 24 años, ofreció un panel el segundo día, mientras que en la jornada final el show multimedia The Force is Strong despidió la edición con varios personajes del universo Star Wars.



La convención se celebró en el predio porteño Costa Salguero, el mismo lugar donde se realizó el año pasado, y también hubo espacios dedicados a monstruos clásicos como el Frankenstein de Boris Karloff, el vampiro Nosferatu o el Conde Drácula. Los invitados extranjeros de 2017 ya habían dejado la vara bastante alta: la protagonista de la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown, y el danés Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister en Game of thrones).