Milton Paniagua: “Me parece discriminatorio cuando se hacen llamar doctor, licenciado o magíster”

Milton Paniagua tiene 45 años y afirma que se dedica a brindar asesoramiento corporativo en EEUU y Dubái. Nació en Santa Cruz, se crio en La Paz y los Yungas. Fue educado por alemanes, habla cinco idiomas y pasa gran parte de su tiempo viajando; ahora es el primer ‘youtuber’ registrado por el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

¿Fue sencillo el trámite?

Fue muy sencillo para mí. Me apersoné antes de ayer al Segip, me atendieron muy gentilmente, solo que se sorprendieron cuando dije que quería actualizar algunos datos en mi carné, cuando les dije que quería que me pusieran ‘facebookero’, porque esa es mi actividad principal, pero ese gentilicio no era el adecuado para una cédula, así que buscamos otra opción y con ‘youtuber’ estaba más familiarizado.

¿Cuánto tardó el trámite?

Entre 45 minutos y una hora, porque tenían que cambiar y encriptar al sistema la ocupación de ‘youtuber’. Mi anterior carné decía estudiante.

¿Ya presentaste tu carné a alguna persona o institución?

Sí, a varias personas, incluso al banco. Me reconocen por todo lo que salió en redes sociales. Más que burla genera sorpresa, porque yo tengo otros estudios que he realizado, unas maestrías en Estados Unidos. Normalmente la gente tiende a jactarse de sus títulos y me pregunta por qué me voy al otro extremo, entonces les digo que traten de ser ellos mismos, porque me parece discriminador cuando se hacen llamar doctor, licenciado o magíster.

Personas más populares en redes sociales cuestionan que te catalogues ‘youtuber’ cuando tu cuenta no tiene muchos suscriptores. ¿Qué opinas?

Eso no lo pude explicar, pero yo fui hackeado en tres oportunidades. Me han borrado las publicaciones y los suscriptores. En este último tiempo he podido tener unos 800 suscriptores, antes, cuando generaba dinero y sí se podía decir que era ‘youtuber’, tenía cerca de 36.000 suscriptores, pero lo importante no es el canal de YouTube, sino mi página de Facebook, donde diariamente tengo entre 250.000 y 300.000 visitas.

¿Te dedicas solo al campo de las redes sociales?

Sí, se me hizo un oficio, me gusta leer y quiero dar mis opiniones, y no he encontrado otro conducto mejor que las redes sociales.

Mi deseo fue abrir una puerta en el Segip para que se asuman nuevas ocupaciones”.