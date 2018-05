Más de 7.000 enfermeras están hoy de fiesta y quieren impulsar una ley

Su profesión las hace acompañar a su paciente en los extremos de la vida: el origen y la muerte. Aseguran que es un trabajo que requiere vocación, aunque reconocen que tienen falencias en la atención al paciente, para lo que proponen una norma nacional que las incluya en la administración de los centros de salud.

En Bolivia hay 29.961 personas dedicadas a labores de enfermería, siendo La Paz el departamento con la mayor cantidad (8.388 enfermeras); seguido de Santa Cruz (7.928) y Cochabamba (5.072).

Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermera en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale en 1820 (Florencia, Italia), considerada pionera de la enfermería moderna, por sus aportes durante la Primera Guerra Mundial.

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Santa Cruz, Leonor Flores, explicó que gestionan la construcción de una nueva sede, aportan a la elaboración de la Ley General de la Salud y proponen una norma nacional específica que impulse la creación de direcciones de enfermería en los hospitales.

Son 3.730 licenciadas en Enfermería afiliadas al colegio departamental, que durante esta jornada realizarán una misa y entrega de condecoraciones a las trabajadoras que alcanzaron los 25 años de antigüedad.

Los festejos se efectuarán en la calle Manuel Ignacio Salvatierra #928, entre primer anillo y avenida Brasil; en donde se tiene previsto la edificación de la nueva sede de cinco pisos, que ya tiene garantizada la financiación de una primera etapa.

En los momentos difíciles

En la década de los 80, el hospital San Juan de Dios era un centro atestado de pacientes, tenía más de 400 camas y menos de 10 licenciadas; mientras que en la actualidad se redujo el número de camas a 280 y hay alrededor de 180 tituladas en Enfermería. A este centro llegó Blanca Leny Medina, formada en Minas Gerais (Belo Horizonte), en donde estudió con una beca.



Cuenta que desde un inicio luchó con varias de las limitaciones que tenía el centro, en comparación a los hospitales brasileños en donde trabajó por 10 años, pero que intentó compensarlo con una mejor atención al paciente, al punto de descuidar a su familia.

“Cuando trabajé en el área de cirugía, le festejaba los cumpleaños a los pacientes. Les sacaba de a un boliviano a los médicos; era una forma de buscar alegrarlos ante los momentos difíciles por la falta de recursos para medicamentos u otros problemas”, relató.

Reconoció que se evidencia una falta de empatía en las enfermeras, pero dijo que se debe a que faltan condiciones y organización. “Una auxiliar de enfermería debe atender por día a más de 60 pacientes, los tiene que bañar, fijarse si orinó o no. El tiempo no alcanza”, añadió.



Manejo del dolor

La enfermera Jaquelin Cesari Guzmán lleva más de 10 años de enfermera trabajando en la Incor. Fue enfermera de emergencias y terapia intensiva. Indicó que en 2017 recibió, junto a otras colegas, una especialización de Manejo del dolor, dictada por profesionales del Hospital Universitario Austral, de Buenos Aires (Argentina).



“Nos capacitaron para hacernos ver la importancia de identificar los grados del dolor. Porque algunos pacientes, más allá de la evolución de su enfermedad, pueden llegar a la muerte si experimentan un dolor intenso”, señaló.



Si bien el paciente puede que no sea capaz de explicar la dimensión de su dolor, se le pide que lo mida en valores del 1 al 10, que se compara cada día, e incluso se utilizan 10 tipos de ‘caritas’ (similares a los emojis de internet) con los que también se hace este seguimiento. “Es importante porque al sentir dolor se puede descompensar en el paciente la parte motora o renal, que a la vez perjudica al tratamiento”, aseveró.

Celebraciones y objetivos



Para la representante del Colegio de Enfermeras, la solución para mejorar la atención de estas profesionales es visibilizarlas en el sistema de salud, debido a que asegura que las normas actuales las ‘invisibilizan’.

“Así como los médicos tienen su ley (3131, del ejercicio profesional médico) también queremos la nuestra”, afirmó.



Observó que el decreto departamental 204 tampoco las contempla, por lo que dijo que gestionan una norma nacional, la cual, entre otros aspectos, contemple la creación de una dirección de enfermería en los centros de salud, lo cual asegura es necesario porque son alrededor del 70% del personal.



Para hacer esto posible ya se encuentran gestionando ante el Ministerio de Salud, y coordinando con colegios de otros departamentos e instituciones del exterior. El primer paso adelantó que elaboran un manual técnico de enfermería, que servirá después como referente para regular su actividad.



Ayer se hicieron varios festejos por el Día de la Enfermera en los diferentes centros de salud de la ciudad, como por ejemplo la maternidad Percy Boland, que se realizó en la mañana, y en el Hospital Obrero, que forma parte de la Caja Nacional de Salud, en la tarde.

Para saber más

Los inicios

Según la publicación Desarrollo de la educación de enfermería en Bolivia, la profesionalización de la enfermería se inició en 1938, como resultado de las necesidades que se vieron con la Guerra del Chaco.



Horas y salario

Según el Colegio de Enfermeras de Santa Cruz, las profesionales deben trabajar 6 horas y tienen un sueldo mínimo de Bs 5.180.



Varones

Según el INE, hay 3.259 varones que son enfermeros, es decir, por cada 10 enfermeras hay un enfermero.



En la Caja Nacional

La jefa regional de enfermería, Dania Saravia, indicó que hay 576 enfermeras a escala regional y 186 en la distrital.



En la Percy Boland

Trabajan en la sala de Neonatología 145 enfermeras. En este centro nacen alrededor de 1.600 niños por año.