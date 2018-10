Maricruz Ribera está embarazada; tiene dos meses de gestación

Sus ojos y su sonrisa demuestran que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Y no es para menos, Maricruz Ribera lleva dos meses de embarazo, bebé que, junto a su esposo, el alcalde de La Paz Luis Revilla, estaba esperando desde hace varios años.

Sí, la noticia que ella, que su amado, que sus familiares, que sus amistades y que sus miles de seguidores estaban esperando fue confirmada a EL DEBER. La ex modelo cruceña está en espera de su primogénito.

Contó que la noticia la sorprendió completamente, que no la esperaba. Y no porque no la haya deseado, porque sí quería embarazarse, sino porque aún no estaba en sus planes. “Hace unas semanas me vino un dolor de barriga. Pensé que era por algo que había comido. Y mi esposo me dijo: ‘¿No será una wawa?’”, cuenta.

La rubia no le dio importancia a su malestar, pero se hizo unos análisis y salió positivo. Acudió de inmediato al médico y luego de otras pruebas médicas, dio el mismo resultado: Positivo. No la podía creer. Luis, su esposo, estaba feliz, hablaron con sus familiares más cercanos y les contaron las buenas nuevas. Todos estaban “contentos”, pues lo que tanto habían buscado, el anhelo de estos recientes cinco años, se hacía realidad.

A pesar de lo feliz que se siente y que no lo puede ocultar, la joven es cautelosa con su estado, pues recién tiene dos meses de gestación.

Los latidos del corazón

En La Paz le hicieron su primera ecografía y por primera vez pudo oír a su bebé. Dice que sintió algo indescriptible, que jamás en su vida lo había experimentado. Una inmensa emoción la invadió, no aguantó y se puso a llorar.

Según los estudios médicos que le han realizado, el bebé nacerá el 10 de junio, y será en La Paz, pues es la ciudad donde reside.

Agradecida

Maricruz da gracias a Dios por este embarazo y dice que los tiempos de él son perfectos. “Solo el señor sabe por qué nos envía a nuestro hijo en este tiempo”, dice.

Solo pide que su bebé nazca sanito, no importa si será hombre o mujer, pues siempre será amado y bienvenido. También expresa su agradecimiento a su familia por todo el apoyo que le brinda. Y que ahora sabe que estarán más a su lado.

Le gustaría que su hijo viva en una sociedad más justa, más equilibrada y pacífica que la actual. Dice que siempre le inculcará los valores que ella recibió en su núcleo familiar que es de respeto, tolerancia y solidaridad, y de trabajar por el lugar de nacimiento.

Seguirá trabajando

Se siente muy bien de salud. Se ha hecho chequeos médicos y todo está “en su lugar”. Sigue con su vida normal y seguirá trabajando en su proyecto Yo soy mi primer amor, que la ha llevado a visitar diversas poblaciones en todos los departamentos del país y que le da muchas satisfacciones.

Marea fucsia

Este domingo, a partir de las 7:00, se llevará a cabo la carrera que impulsa su proyecto social, que lucha contra la violencia de género en todos los rincones del país.

La carrera irá del cuarto al octavo anillo del cambódromo (zona de la avenida Mutualista) y se espera la presencia de al menos 25.000 personas, entre mujeres y hombres de todas las edades, y gente con discapacidades. La participación en la actividad es totalmente gratuita.

Al llegar a la meta todos recibirán una medalla dorada, que significa más que haber concluido una carrera, el compromiso de que se debe terminar el maltrato a las mujeres, con igualdad de género en todo sentido.

Acompañarán a Maricruz, en la testera, Yuli Peña y Nicole Costas, las conductoras del programa Las Comadres de EL DEBER Radio, además de la presentadora de Que no me pierda Cecilia Bellido y otras personalidades que se identifican con el proyecto.

No es la primera carrera que Maricruz organiza en Santa Cruz. Ya ha recorrido varias provincias en las nueve capitales de Bolivia. Y se organiza desde hace tres años.

En esta carrera habrá un participante más, será el bebé que lleva en su vientre Maricruz Ribera, que con solo conocerse la noticia de su existencia ha causado mucha alegría en la familia.