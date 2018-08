Maluma solo quiere romper corazones en Santa Cruz

“Tú me partiste el corazón (Maluma Baby), pero mi amor, no hay problema, no, no, ahora puedo regalar, un pedacito a cada nena... solo un pedacito...”. Seguramente Corazón será una de las canciones más coreadas este domingo 5, en el primer concierto que el colombiano Maluma ofrecerá en Santa Cruz.

El reguetonero, que compartirá escenario con otro representante del género, Wolfine, tiene prevista su llegada a la ciudad de los anillos mañana, a las 15:00, indicó Jean Paul Flores, gerente de Business Group, empresa encargada de la organización del show. Wolfine aterrizará en Viru Viru igualmente mañana, pero por la noche.

Juan Luis Londoño Arias (24), que recientemente explicó que su nombre artístico proviene de las primeras iniciales de los nombres de sus padres, Marlli y Luis, y de su hermana Manuela, estuvo ayer en Lima, junto a Marc Anthony, y hoy se presentará en Arequipa, para luego volar hasta la capital cruceña.

Algunas de las exigencias

“No podemos decir en qué hotel se alojará, por un tema de contrato, pero solo diremos que es en Equipetrol. Entre las exigencias pedidas por el artista está el de contar con seis guardias privados dentro del hotel”, indicó Flores.

El menú del intérprete de 4 babys estará a cargo de la reconocida chef de artistas Mariana Eterovic. Lo destacable de su alimentación es que será saludable.

Su camerino en el estadio estará cubierto totalmente por una tela blanca, además que adentro tendrá velas con olor a vainilla.

Tendrá una cena que será una pechuga a la plancha con sal, pimienta y verduras al vapor. Contará con una cesta de frutas y frutos secos (las almendras son sus preferidas). Habrá un dip de verduras con zanahorias y baby apio. “Tendrá jengibre, miel y manzanilla para tomar. Entre los pedidos exclusivos está una botella de tequila Don Julio 70 o Maestro Dobel, gin y una botella de champán Moet&Chandon”, contó Eterovic.

El artista estará hasta el lunes, porque luego alzará vuelo para continuar con su gira, que comprende Illinois (EEUU) el 11 de agosto, República Dominicana el 15, entre otros países.