Maluma, Juanes y La Roca, comen de su mano

Llega a Bolivia para apoyar el lanzamiento de la fundación Chavo Salvatierra. En su conferencia, que durará casi cuatro horas, enseñará cómo nutrirse para tener una vida saludable. En el momento de la entrevista, estaba trabajando en Houston, aunque su residencia está en Miami.



¿Cuáles son las principales estrategias que aplica para hacerle ver a las personas que están comiendo mal?

Son varios puntos. Uno, es comer más. Esto será interesante. ‘Pierde peso comiendo más’; es algo que yo enseño. Es impresionante, pero pensamos que perder peso significa no comer. O quitar las harinas; no comer pasta; no comer pan; no comer quinua. Enseño cómo, comiendo más, se puede perder peso y tener una vida saludable.



¿Qué es comer más?

Las personas van a desayunar, van a tener merienda, van a poder cenar después de las tres o cuatro de la tarde, pese a que algunos dicen que después de las seis de la tarde no se debe comer. Antes de acostarnos, debemos comer. Son muchos los factores que enseño, para que comiendo más sea la única manera de perder peso y, si alguien no tiene sobrepeso, pueda cambiar la parte interna de su cuerpo por una más saludable.



La única manera que se puede poner los nutrientes que el cuerpo necesita es sencillamente comiendo más esos nutrientes. Por ejemplo, ¿qué desayunas tú?

Pan, café, jugo de naranja... o frutas.

Son los mitos a romper. Todo está malo. Primero, el café siempre se toma después de la comida, unos diez o quince minutos después. Al tomar el café en ayunas se produce un tipo de aceite que no deja metabolizar los alimentos que se comen después del café. Nadie debe comenzar con fructosa, el azúcar de la fruta. Veremos en mi show cómo encender el fuego del metabolismo de tu cuerpo, y veremos que con azúcar no se puede hacer eso. Uno de los horrores más comunes que hace la gente es comer fruta. Otra cosa. Jugo de naranja.

Un vaso tiene entre 11 y 9 cucharadas de azúcar. Vivimos engañados por mitos.



¿Qué mitos?

La persona que me está organizando el seminario de la fundación, me dijo “José, tienen que hacer una receta, si quieren pueden un sándwich de pavo”. Yo dije, ‘estamos mal informados’. Allá también piensan que un sándwich de pavo es saludable y no saben la cantidad de sodio y cómo se puede subir la presión por comer un sándwich de pavo.



Hay cada vez más hipertensos. ¿Cómo sustituir la sal?

Hay especias locales espectaculares para darle sabor. Solamente con lo que comes, se puede llegar a los 1.800 miligramos de sodio que se necesitan. Toda sal que le echas a la comida es sal añadida. ¿Qué significa eso? Que a las mujeres les va a salir celulitis hasta en las orejas, habrá retención de líquido y presión alta. ¿Quien nos enseña eso? Tenemos que saber combinar las especias.



Algo ‘superespectacular’: se mezclan limón, ajo, cilantro, perejil y romero, y le da un sabor espectacular a las carnes, pollo y pescado. Hay muchas opciones, pero nadie lo ha enseñado de la manera como yo se los voy a enseñar en el show que tendremos en Bolivia.

Alguna vez comentaste que antes de los 20 minutos después de hacer ejercicio hay que ingerir proteína.

Otro de los horrores que comete el latinoamericano es pensar que hay que hacer ejercicio en ayunas para quemar grasa. Hay muchos estudios que no comparten eso, porque el cuerpo necesita los 12 aminoácidos esenciales para restablecer la fibra del músculo. Eso significa que 20 o 30 minutos antes de tener un rompimiento muscular, hay que ingerir proteína para restablecer ese músculo. Ojo, ni siquiera en el momento que se rompe, sino mientras duermes. Es muy importante no hacer ejercicio en ayunas.

La persona que hace ejercicio ¿debe consumir más proteína o carbohidratos?

Debe consumir más carbohidratos. Necesitamos, según la masa muscular de la persona, de 1 a 1,3 gramos de proteína por libra (453 gramos) de músculo que tengamos en el cuerpo. La proteína será la misma casi siempre. Si es un atleta profesional o alguien que hace bastante ejercicio, su ingesta de carbohidrato antes y después del entrenamiento hace la diferencia contra un atleta que no es profesional.



¿Y si una persona está en crecimiento, como un adolescente que hace ejercicio?

Igual. Hay que chequear primero la ingesta para que tenga los nutrientes necesarios para estar concentrado en su escuela y tener todos los nutrientes para su desarrollo. Segundo, debe consumir la proteína necesaria para que él pueda crear la masa muscular para su desarrollo.

Tercero, que tenga los carbohidratos antes y después del entrenamiento para recuperar la fibra y tener la energía necesaria durante todo el día. Es la fuente principal de energía en nuestro cuerpo.



Azúcar ¿Es mejor dejar de consumirla?



El dulce menos dañino es la estevia, que está sacado de una planta. De las cuatro horas de mi conferencia, dedico una hora y media a hablar del azúcar, el dulce veneno. Nos estamos envenenando sin saber. En una tercera parte de lo que hago estaremos enseñando la cantidad de azúcar escondida que hay en muchos alimentos y tú no lo sabes. Lo que tomas en la mañana es el equivalente de lo que tu cuerpo necesita ¡para dos días!

… y la consecuencia lógica es que luego, los chicos están nerviosos y desconcentrados.

Claro, luego en la escuela los mandan donde un doctor y les dan pastillas para tranquilizarlos. Los que hacemos la cagada somos nosotros los padres, por la porquería que les damos para enviarlos a la escuela.



¿Son diferentes las dietas que recomendás para un cantante como Maluma o para un actor como La Roca?

Si es para una gira o para una foto, la alimentación de Maluma cambia. Se baja grasa para rayarlo (marcar los músculos) y tenerlo definido para la foto. La Roca (Dwayne Johnson) tenía que subir 18 kilos para El Rey Escorpión. Son dos cosas diferentes, porque él se tenía que poner grande. Juanes está terminando su tour (acaba de lanzar su canción Pa Dentro) y lo preparé para este lanzamiento, que requería subir más de cuatro kilos de músculo. Mientras tanto, hice que Maluma perdiera más de cuatro libras de grasa. La alimentación de Juanes y la de Maluma era diferente. Hay que ver con cada persona qué es lo que necesita. Haré asesorías personalizadas después del evento y un estudio con una máquina que voy a llevar.

BULLYING

Era gordito

Como toda su familia, tenía sobrepeso. Decidió perderlo y terminó ganando un concurso de fisiculturismo. Después quiso enseñar lo que había logrado. Ha escrito dos libros: Salvando vidas y Reta tu vida. Dará la conferencia en El Alfarero (tercer anillo externo y Radial 23). Contacto: 78405823.