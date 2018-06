Los mejores en robótica compiten para ir al mundial

Llegó el día de la gran cita para los chicos amantes de los robots: la final del Primer Torneo Nacional de Robótica, a realizarse este domingo 10 de junio en la ciudad de Sucre (capital del país), donde 15 equipos, conformados por estudiantes de secundaria de diferentes departamentos del país, programarán y desarrollarán software y hardware para materializar una máquina autómata capaz de merecer el primer premio de la competencia, que, a su vez, a los ganadores les abrirá la puerta del Mundial First Global 2018 en México, Distrito Federal.

Saíd Pérez, uno de los organizadores del evento, informó de que los participantes se constituyen en la élite estudiantil de la robótica en el país, puesto que el torneo de mañana viene a ser la culminación de un trabajo selectivo de tres meses, en el que a partir de sus hojas de vida y de sus respuestas se examinó a más de 350 grupos, de los cuales se escogieron 100 equipos y posteriormente se eligió a los 15 mejores.

El evento se desarrollará desde las 8:00 y acabará a las 16:00, con la premiación, previa evaluación de un selecto jurado, conformado por expertos bolivianos radicados en Boston (EEUU).

Representación provincial

En la competencia hay cuatro de Santa Cruz, entre ellos dos de Yapacaní, los únicos representantes provincianos que se han clasificado para la final, pese a los problemas de conectividad de internet.

Es el caso de Adhemar Loayza Llaveta, Emer Meza y Miguel Uriel, del colegio Simón Bolívar de Yapacaní, quienes por sus escasas condiciones económicas y de infraestructura deben esforzarse el doble para armar sus aparatos.



“En nuestro pueblo es difícil hallar los materiales, no porque sean caros, sino porque no hay tiendas especializadas. Pero sin duda que la situación económica nos condiciona porque no tenemos plata para comprar lo que necesitamos. Yo, por ejemplo, en las vacaciones del año pasado trabajé duro y junté Bs 2.500 para mis cosas, pero ya los gasté y mis padres no me pueden ayudar porque apenas hacen para mantenerse. Mi madre vende cositas en una carretilla y mi padre no puede trabajar por su avanzada edad. A eso se suma el hecho de que en mi casa (de madera rústica) no hay internet. Por eso aprovecho de bajar videos en mi colegio y los analizo en mi domicilio”, manifestó Adhemar Loayza.



Gerson Jared Castro es el tutor del equipo de Yapacaní, que ayer buscaba la forma de obtener fondos para los pasajes de la delegación. Se necesitan Bs 680 por cabeza para el viaje de hoy, la estadía y la alimentación.



“Nosotros soñamos con resolver por medio de la robótica casos reales que suceden en Yapacaní, como los accidentes de tránsito. Pensamos en crear sensores infrarrojos que instalados en los vehículos puedan anticipar la presencia de un peatón o de otro motorizado y así evitar desgracias en las rutas”, explicó Adhemar.



Otro representante destacado de una ciudad intermedia es Brayan Durán Toconas (16), natural de Tupiza (Potosí), que competirá por Sucre por el apoyo técnico y educativo que recibe en esa ciudad desde que optó por volcarse de lleno a la robótica.



“Soy apasionado por la robótica. Estoy en esto desde mis 11 años y el año pasado gané el primer lugar y la medalla de oro en las olimpiadas científicas nacionales. Ahora soy el capitán de mi equipo en Sucre. Con Eduardo Vargas y Piter Santa Cruz queremos ganar la plaza para el mundial de México”, indicó Brayan.



“Estamos convencidos de que, más allá del campeón, después de la competencia quedará conectada una red de jóvenes que tienen que resolver en el futuro problemas de la sociedad boliviana de la mano de sus conocimientos”, manifestó Said Pérez.

La competencia

En el coliseo cerrado

El torneo nacional de robótica se realizará este domingo en el coliseo universitario, situado a dos cuadras de la plaza principal de Sucre.



Todo es gratuito

Los organizadores informaron de que las inscripciones para los equipos, así como las entradas para el público, son gratuitas.



Los retos a vencer

Los desafíos se sabrán en el coliseo. Además del desarrollo de programas de software y hardware, tomarán en cuenta la solidaridad entre equipos.



Para seguir la competencia

Se puede ingresar a la página web www.roboticauesfx.bo. Se puede aportar con comentarios.