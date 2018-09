Los bebés distinguen a los líderes de los abusadores

Esta es la principal conclusión de un estudio que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), liderado por Renee Baillargeon de la Universidad de Illinois (EEUU).

Foto referencial. En el experimento, los bebés de 21 meses pudieron ver como un personaje caracterizado como líder o como abusador daba la órdenes.