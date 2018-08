Los animales reales más fantásticos que un unicornio

(En este hilo NO voy a hablar de BICHOS. Son todos raros de cojones, me tiraría mil años, son los ganadores en el torneo del bizarrismo, enough) — Linna (@Lynatta_) 23 de agosto de 2018

RINOCERONTE:

Es una puta ARMADURA con patas y un PUTO CUERNO (Que en realidad es una UÑA GIGANTE).

Osea, la gente flipa con los unicornios pero suda basto de los FUCKIN RHINOS. Mi mente no puede comprender como un caballo con un pincho puede ganar al MASTODONTE.

OSO HORMIGUERO:

Osea vaya DADAÍSMO DE BICHO, CHAVAL.

Es un monstruo que parece creado por Dalí en persona, y fingimos que es completamente normal y no flipamos lo suficiente con su presencia.

PULPO:

Si este animal no existiese y fuese mitológico, la gente lo adoraría y se lo pondría de foto de perfil, pero como que existe pues nos lo comemos con pimentón.

SE HACE PUTO INVISIBLE practicamente, tira TINTA y cabe por el agujero de una botella enterito. QUE ONDA??

NARVAL:

Alguna vez has visto un cetáceo y has pensado ''Que soso es este bicho, le falta algo...''? PUES PONLE UN CUERNO. NO, MEJOR, PONLE UN PUTO TALADRO!

Tenemos en los oceanos a estos unicornios gorditos y solo nos preocupa extinguirlos. MAL HUMANIDAD, MUY MAL.

ORNITORRINCO:

Mira con este animal la naturaleza se regaló mucho. Es un mamífero, pero tiene pico de pato, pone huevos y exsuda la leche materna por su piel.

Y POR CIERTO! ES TOPE VENENOSO. Y sabes donde tiene el aguijón? EN EL PUTO SOBACO, VENGA HASTA LUEGO.

ELEFANTE:

Puedo tolerar que haya un bicho mastodóntico que se pasée por el planeta y que no nos importe mucho, okay. PERO ESA TROMPA?? Osea, estamos ante un bicho cuya nariz, brazo y mano son la misma cosa. Y esas orejas le dan un aspecto so fucking majestic. Y LOS PUTOS COLMIL

MORSA:

Hola, soy un troncho de carne marino con unos colmillos extremadamente cómicos y enormes.

HABEIS VISTO A UN BICHO DE ESTOS NADANDO? Es como si una roca gigante empezase a zarandearse y a sembrar el caos en el océano.

TOP 10 best cuqui-dangerous animales 2k18.

AVESTRUZ:

Por si no lo sabíais, en latin ''Avestruz'' significa literalmente ''PUTO PAJARO GIGANTE DEL INFIERNO 2000''.

Las aves tienen la mala follá más grande del reino animal, y eso que son chiquitinis... PUES ESTA ES ENORME.

Honestamente, te parece normal este bicho?

MEDUSAS ABISALES:

Este animal es una PUTA RAVE VIVIENTE. Hay muchas variantes, son unos tronchos fantasmagóricos que viven en lo más profundo del oceano y que parecen bolas de discoteca.

Te parece poco apasionante? Lovecraft estaría tiritando.

PECES ABISALES EN GENERAL:

Mira, no me voy a parar a hablar de todos los peces raros porque me puedo morir, pero hay una serie de peces de las profundidades que tienen UNA BOMBILLA atada a la cabeza.

Si miras al abismo, te devuelve la mirada y una ristra de bizarradas pa flipar.

VÍBORAS:

Este animal existe, y parece diseñado por Magic the Gathering.

Hay una variedad monstruosa de serpientes, y las tenemos tan interiorizadas que no nos sorprende, siendo un bicho sin brazos ni piernas que parece un cinturón venenoso.

RANA DARDO:

Te gustan? Pues si las tocas estás muertx.

Son como unos trocitos de plastilina del tamaño de la falange de un dedo, pero como la huelas ya estás en la morgue. Muy comprensible.

ORCA:

No nos merecemos a las orcas.

LOROS:

Ese chopito con alas puede HABLAR. Espera, lo diré otra vez... PUEDE HABLAR.

No entiende un carajo de lo que dice, vale, pero imita a las personas y puede decirte con su voz de pito algo como ''QUE LE JODAN AL PATRIARCADO! CRUACC!''

BONUS:

Por cierto, hay un lagarto chiquitin que camina sobre el agua literalmente, es una de las muchas bizarradas que ves en el reino animal.