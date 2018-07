Llega la destrucción con Red Faction Guerrilla

“En 2125 ya no existe la explotación minera para beneficio propio en Marte. Las Fuerzas de Defensa de la Tierra (EDF) están obligando a trabajar a todos y enviar de vuelta a la Tierra todos los recursos ganados con tanto esfuerzo. Represión, ejecuciones, violencia por todas partes, no es de extrañar que un famoso grupo de la resistencia se levante una vez más. ¿Y tú? Serás su mejor guerrillero. Bienvenidos a Red Faction”. Así reza la sinopsis de la versión remasterizada de Red Faction Guerrilla, que fue lanzado el miércoles.

Ventajas

Esta versión recoge todo lo bueno del título original y añade diversas mejoras, como unas texturas y características gráficas ampliamente modificadas (incorporando, por ejemplo, mapas especulares), un mejorado renderizado de sombras e iluminación y una revisión de la tecnología shader y posprocesamiento de imágenes.

Esta nueva versión llegará a soportar resolución nativa 4k en PC, 1800p a 60 FPS o 4K a 30 FPS en Xbox One X y 1500P a 60 FPS o 4K a 30 FPS en PlayStation 4 Pro.



Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition ya está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One a $us 23,30 en PC y $us 34,99 para consolas.

Si te interesa adquirir el videojuego, ya está disponible también el tráiler del mismo para que te animés a dar el batacazo final.