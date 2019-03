Limpiadores secretos de la Web

Son los ‘limpiadores’ de los rincones más oscuros de la red. Valoran qué se queda y qué se borra de la web antes de que lo veamos. Su trabajo consiste en navegar a través del contenido en línea más violento, perturbador, polémico y controvertido.

A veces se trata de videos de radicales violentos. Otras veces es propaganda política. También hay imágenes de personas que se autolesionan y todo tipo de pornografía infantil. “Sin nosotros, internet sería un caos”, escribe uno de los ‘limpiadores’ en un correo electrónico desde Filipinas.

Desde Europa

“Borramos imágenes, videos y textos que violan las normas de las redes sociales. La mayor parte del material que comprobamos aquí proviene de Europa y Estados Unidos. Hay unidades más pequeñas en otros países, pero Filipinas es la más grande”, continúa el texto, sin especificar para qué empresa trabaja.

Ese correo electrónico forma parte de una investigación plasmada en un documental de los alemanes Hans Block y Moritz Riesewieck, que viajaron hasta Manila para mostrar el trabajo de estos moderadores en The Cleaners (Los Limpiadores).

La película se gestó en el año 2013, cuando se descubrió que un video de abusos sexuales a un menor había sido publicado miles de veces en Facebook. Eso llevó a los cineastas a reflexionar sobre “lo que esconde la industria de las redes sociales”, dijo Riesewieck a poco de publicarse el documental.

Policías de las redes

La existencia de los limpiadores genera preguntas interesantes: ¿Quiénes ‘limpian’ las redes sociales y con qué criterio operan? ¿Cuál es el límite entre moderación y censura? ¿Cómo nos afectan esas decisiones? Los ‘limpiadores’ de internet deben elegir entre una de estas dos opciones: ignorar o eliminar.

La presión es alta. “Me dieron una advertencia. Si la empresa sabe que estoy hablando contigo, me veré en problemas. El cliente está amenazando con retirar todo el negocio”, contó a los productores del documental un trabajador anónimo de Filipinas.

Ese retrato de internet como un lugar oscuro y lleno de secretos contrasta con la visión de Mark Zuckerberg, quien ha comentado en alguna ocasión que su red social defiende la idea de una comunidad global, “que da a todo el mundo el poder de compartir lo que quiera con quien quiera”.Pero el trabajo de los moderadores es secreto.

“No puedes revelar nada. Nadie debe saber sobre este tipo de trabajo”, continúa otra mujer en condición de anonimato. “Si la gente lo supiera, tendría curiosidad. La razón por la que hablo contigo es porque el mundo debe saber que estamos aquí, que hay alguien que comprueba las redes sociales”, explica otro ‘limpiador’ filipino. “Hacemos lo mejor que podemos para que las plataformas sean seguras para todo el mundo”, agrega.

“No buscamos reconocimiento. Somos como policías. Nuestro principal objetivo es hacer que las plataformas sean lo mejor posible. Alguien tiene que protegerlas, al igual que pasa con el mundo real”, agrega.

Otro moderador cuenta su experiencia: “Me apasiona mi trabajo, me gusta lo que hago”, afirma. “Los moderadores somos la seguridad, protegemos al usuario”. Pero el trabajo puede llegar a ser mentalmente agotador.

25.000 fotos al día

“Llevo seis años siendo moderador”, asegura un hombre que no teme mostrarse ante la cámara. “Vemos fotos en la pantalla. Después las analizamos y borramos aquellas que no cumplen las normas. Nuestro objetivo diario son 25.000 fotos”, explica. Dice que lo más chocante que ha visto son niños explotados sexualmente. “Era una niña de unos seis años”, recuerda. “No me lo puedo quitar de la cabeza”.

Según los limpiadores, hay 37 organizaciones terroristas cuyo contenido está vetado en internet. Esa lista proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

“Tienes que memorizarlo todo sobre los terroristas: sus banderas, sus lemas... y moderarlo”, explica. “El trabajo daña tu cerebro y te hace pensar que la violencia está bien, que matar a otros, poner bombas, es algo normal. Ves cuerpos saltando por los aires”. También señalan que hubo suicidios, pero las compañías prefieren que no se sepa. En general, las redes sociales establecen que cuando hay genitales y menores en la imagen, se debe borrar el contenido.

Hay imágenes satíricas, políticas o artísticas que son censuradas por esa cuestión. Puede haber fotografías que muestren una realidad social, pero, al final, quien toma la decisión editorial es el moderador.