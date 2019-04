Libros sugeridos por Evo no son los indicados para los escolares, según expertos

Los libros que el presidente Evo Morales recomendó leer a los escolares, en un acto público realizado en Tacopaya (Cochabamba), ha sido un tema de debate en algunos medios de prensa y en esferas educativas. El mandatario sugirió leer el Diario de un Comandante de la Guerra de la Independencia, de Santos Vargas; La Revolución India, de Fausto Reynaga; y Las Venas Abiertas de América Latina, del uruguayo Eduardo Galeano, obras que educadores consultados por EL DEBER no las recomiendan a los niños y adolescentes por no estar adecuadas para su formación.

Édgar Lora, profesor y ahora colaborador de la editorial La Hoguera, dijo que todo libro es bueno, formativo y siempre ayuda a crecer y a ser libre; sin embargo, cree que a los niños y a los adolescentes se les debe dar libros de acuerdo con su edad cronológica y a su madurez intelectual, y que los ejemplares sugeridos por el presidente no lo son.

Diario de un Comandante de la Guerra de la Independencia fue escrito por el orureño José Santos Vargas. La publicación del texto fue iniciativa del célebre archivista Gunnar Mendoza. En palabras del presidente Morales, dicho texto narra cómo la zona andina, a la cabeza de Ayopaya, se organizó para resistir a la invasión europea.

Le Revolución India es la obra cúlmine de Fausto Reinaga, cuya postura reivindica la liberación y emancipación del indio en cuanto a raza explotada desde hace más de 500 años.

Las Venas Abiertas de América Latina analiza la explotación económica y la dominación política en la región, desde la colonización europea hasta los años setenta. El propio Galeano, en una entrevista con el diario español El País, en mayo de 2014, confesó que no leería nuevamente su libro más exitoso.

“Como el presidente y sus ministros no entienden nada de educación, de pedagogía y de didáctica, no tienen idea de qué es lo que puede abordar un chico de acuerdo a su edad. Estoy seguro que ni los ministros entienden a cabalidad lo que es las Venas Abiertas de América Latina. Por tanto, recomendar algo que no conocen, es una vergüenza”, expresó Lora.

Mensaje doctrinal

En criterio de Lora, quieren marcar una ideología, dogmatizar la enseñanza, pero los jóvenes de hoy tienen otros valores, otras necesidades. Están buscando temáticas universales, están más allá de las ideologías y de las religiones, aseguró.

Micaela Princiotto, directora general del proyecto educativo Josefina Bálsamo, dijo no haber leído los libros bolivianos citados por el presidente, pero sí leyó Las Venas Abiertas de América Latina y cree que no es un libro apto para estudiantes de primaria ni de secundaria sino para personas adultas que pueden comprender más desde el punto de vista sociológico, histórico y económico.

“A los niños hay que darles lecturas infantiles que tengan valores, que tengan principios fundamentales, que lo hagan de manera divertida, tampoco podemos dar siempre moralejas a los chicos. En secundaria se estudia historia de la literatura. Los adolescentes leen obras de los distintos autores para poder comprender mejor el desarrollo del tiempo, de la historia, del pensamiento, de la cultura y, finalmente, que lean también obras de nuestros días, siempre ligadas y acordes a su edad”, manifestó la educadora.

Para el profesor Alberto Santelices, los tres libros propuestos por el presidente son políticamente inclinados a la concepción de la vida y de la sociedad que tiene el MAS. Por lo tanto, la intención de Morales es adoctrinar a los muchachos y adoctrinar en educación es un pecado mortal, aseguró Santelices.

“En primer lugar, el señor presidente no es ministro de Educación. Para que se hagan modificaciones en el currículo existen técnicos profesionales en el Ministerio, ni siquiera el ministro puede hacer a capricho cambios inconsultamente para recomendar libros”, añadió Santelices.

Isabel Sotez, presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop), indicó que dichos libros no están comprendidos en el diseño curricular, pero hay obras de autores nacionales, cuyas lecturas corresponden al plan de estudios de los profesores.

“Las Venas Abiertas de América Latina estaba en el programa de cuarto de secundaria, anterior al modelo educativo sociocomunitario educativo actual. Su lectura depende del interés del lector”, señaló la docente.