En unos días más empieza la vacación de invierno, y con ella viene la pregunta de qué hacer para que los chicos tengan unas semanas de descanso, divertidas, y sobre todo, sin estrés. Para lograrlo, los padres deben hacer gala de su creatividad en casa o tratar de organizar actividades y paseos que sean toda una aventura para los chicos.

En criterio de la sicopedagoga Nadia Rocababo, las vacaciones siempre deben ser programadas, pero alejadas de la rutina, porque así serán más beneficiosas para los niños y jóvenes. Incluso, insiste, es necesario que el tiempo de ocio sea programado.

“Hay que tomar en cuenta que a su edad no cuentan con la suficiente experiencia para discernir qué es mejor para ellos. Si le preguntas a un niño qué quiere hacer en sus vacaciones dirá dormir hasta tarde, ver televisión todo el día y los videojuegos. Al cabo de dos semanas estará fuera de forma en el trabajo cognitivo, perezoso y le costará volver agarrar ritmo en los estudios”, argumenta.

Asimismo, la sicopedagoga Priscila León dice que las clases vacacionales son una muy buena opción para salir de la rutina del colegio. Sin embargo, éstas deben enfocarse en los intereses de cada niño. Se debe tener cuidado de no incribirlos a una gran cantidad de actividades para no sobrecargarlos ni estresarlos.

“En las vacaciones van a tener más tiempo libre, pero eso no significa que van a mirar televisión sin límites. Se debe fomentar momentos de juego libre, en el que sean ellos los que decidan a qué y cómo jugar; además de dar espacio al aburrimiento, porque es el ingrediente indispensable para motivar la creatividad. Estar aburridos nos ayuda a pensar en juegos nuevos o en actividades que nos gustaría hacer”, añade.

Para la sicopedagoga Dorys Arias, las vacaciones deben programarse dependiendo la edad. Si son muy chicos, la mamá o el papá deben programar las actividades, ¿quién mejor para saber los gustos de su hijo?

Si es un preadolescente puede elegir de las opciones que les presente, siempre pensando en que los horarios y las distancias no signifiquen estrés para los padres.

Dentro y fuera de casa



Arias aconseja que los chicos pasen clases de alguna actividad que les apasione, que despierte su creatividad y los ayude a tener un tiempo de disfrute y de relajación ya sea fútbol, natación, música, ballet o arte. Esto pueden hacerlo durante dos horas al día.



Las sicopedagogas consultadas coinciden en señalar que no se debe dejar de lado las responsabilidades de los niños en casa, que deben tenerlas todo el año, dependiendo de su edad, como tender su cama, poner su ropa en el lugar que corresponde o acomodar sus juguetes, lavar los platos, poner la mesa, regar las plantas o dar de comer a la mascota.



Pero, acota Rocabado, las vacaciones pueden ser oportunas para que los hijos hagan otras cosas en la casa que no sean labores domésticas como emprender proyectos creativos como realizar un álbum de fotos, un huerto o decorar una habitación.

Tareas vs no tareas



Es el dilema de todos los años, dice León. No obstante hay muchas formas de trabajar los contenidos del colegio a través de juegos y actividades al aire libre.



Por ejemplo, jugando monopolio trabajamos matemáticas, con los palitos chinos trabajamos atención, con plastilina o arena aprendemos colores, formas, cantidad, etc. Al salir al parque a jugar hacemos educación física, habilidades sociales, inteligencia emocional, ciencias naturales; al hacer un pastel se estará trabajando la noción de cantidad, fracciones, atención y motricidad fina”, remarca.



Lo cierto, prosigue, es que las posibilidades de aprender jugando son infinitas. Se debe tener en mente que los niños siempre están aprendiendo cuando el ambiente es rico en estímulos.

Finalmente Rocabado afirma que si los chicos están con bajas notas, repasar sus libros durante una hora será suficiente.

Para tomar en cuenta

La sicopedagoga Nadia Rocabado aconseja:



Lo mejor es que los chicos estén en clases o talleres invernales, si es que hay el tiempo y los recursos suficientes. Eso los mantendrá activos, distraídos y productivos.



Tampoco es bueno saturar las vacaciones con cursos o talleres, siempre se debe tomar en cuenta el tiempo de ocio.



Hay otras actividades que también los chicos pueden realizar durante las vacaciones dentro y fuera de casa como:



Arreglar cosas pendientes en la casa. Por ejemplo, arreglar su cuarto.



Ayudar con algunas labores domésticas.



Programar espacios de arte, creatividad, deporte e ingenio.



Visitas a los amigos y familiares o pasear y conocer algunos lugares poco frecuentes.



Chequeos médicos de rutinas.