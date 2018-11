Las rolas de Molotov vuelven para incendiar con todo su poder

“Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger”, y así, con toda la fuerza que implican las letras de sus canciones, Molotov vuelve a Santa Cruz luego de 13 años para cantar esta noche, desde las 21:30, en la Fexpoarena.

Desde hace 23 años ‘Micky’ Huidobro, Ismael ‘Tito’ Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala levantan pólvora con sus composiciones. “Temas como Frijolero, Gimme the power, Hit me, tristemente, en algunos lugares siguen siendo temas actuales porque tienen que ver con problemas que no han avanzado nada. Y esas nuevas generaciones descubrieron esos temas hace poco, lo cual nos hace pensar que la música de Molotov no caduca”, comentaba Paco Ayala, en una reciente entrevista realizada por EL DEBER.

Ya están aquí

La agrupación mexicana llegó esta madrugada a la ciudad de los anillos, como parte de su gira Verano Rock 2018, en el que sus seguidores podrán apreciar parte de su carrera, además de lo que se vio en el MTV Unplugged El Desconecte.

“Va a ser un repaso de los 20 años, un show bastante variado con las rolas que sabemos que les gustan por allá. Volvemos a Santa Cruz después de 13 años y les prometemos descargar todo nuestro power”, dijo Ayala.

Detalles

La productora del espectáculo, CDM Producciones, informó que la banda está alojada en el hotel Marriott, junto con 22 personas que conforman su equipo de trabajo. Su menú incluye variedad de frutas y ensaladas, ya que Randy es vegano, además de propuestas de comida local y, sobre todo, tacos.

Junto al grupo los acompañan seis guardias para precautelar su seguridad.

“Por la agenda apretada de la gira por Sudamérica no tienen tiempo de realizar algún tour, ya que llegan muy tarde a Santa Cruz y se van muy temprano a La Paz. Por la energía que les demanda el show descansarán en su hotel”, informó Dubby Vargas, de CDM.

Molotov dejará Bolivia el 2 de diciembre rumbo a su siguiente presentación en Ecuador, pero de lo que sus seguidores están seguros es de que la agrupación dejará algo de ‘power’ en el país.