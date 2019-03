Las mujeres salieron a las calles con un manifiesto y Evo anuncia 7 medidas

“Venimos festivas y alegres porque sabemos cuánto homenaje a nuestras ancestras merece este día de lucha, pero también venimos enojadas a tomar las calles, porque el patriarcado capitalista neocolonial depredador en crisis, se ha vuelto más agresivo y brutal”. Ese fue el párrafo inicial de las mujeres reunidas en la marcha que lejos de celebrar, se propusieron visibilizar las deudas pendientes con ellas en su día.

Desde la Plaza del Estudiante hasta la plaza principal el recorrido calentó los ánimos y avivó los gritos para terminar con cinco demandas: políticas públicas para disminuir la brecha salarial, presupuesto para aplicar bien la Ley 348 y el despido de fiscales corruptos y machistas, respeto a la decisión sobre sus cuerpos, vida libre de violencia para mujeres lesbianas y trans y, por último, educación sin interferencia de la religión.

La fecha fue propicia para poner en relieve que en los últimos años la brecha salarial entre mujeres y varones en Bolivia se amplió siete veces más y que adicionalmente sienten que siguen siendo explotadas con dobles jornadas porque el trabajo doméstico no es reconocido.

En la marcha denunciaron también 111 casos de feminicidio en Bolivia de los cuales menos del 1% tienen sentencia, realidad que acusa a que los ejecutores de justicia siguen siendo machistas y que garantizan la impunidad de los feminicidas.

Sobre estos dos puntos el presidente Morales habló durante la primera sesión del Gabinete de la Mujer: “No es posible que los hombres ganen más que las mujeres por el mismo trabajo” y agregó: “nuestro Gobierno no puede aceptar el elevado número de feminicidios. La información que hemos recibido es que hay muy pocos fallos y sentencias por feminicidios”.

Otra denuncia de las mujeres de diferentes organizaciones y colectivos es que en Bolivia cada día 12 niñas resultan embarazadas por violencia sexual y que adicionalmente al año 480 mujeres recurren para realizarse abortos clandestinos. Por eso enfatizaron en que los abortos clandestinos significan muertes de mujeres que podrían ser evitadas. Su cántico reforzó con la arenga: “Exigimos el respeto sobre la decisión y la autonomía de nuestros cuerpos”, y reclamaron educación sexual integral en todos los niveles de la educación.

Las medidas de Morales

A propósito del 8 de marzo, el presidente Morales reconoció que el respeto a la mujer no solamente se trata de normas y leyes, sino también de “cambiar el chip” de cada ser humano y lanzó un paquete de siete medidas.

La primera es una norma para trabajar mediodía en vez de ocho horas (también para varones) para organizarse en familia para estar al lado de los hijos más tiempo. La segunda, un decreto supremo que fije la especialización del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

La tercera, un plan para destinar el 5% del presupuesto de cada municipio para disponer recursos económicos para frenar la violencia hacia la mujer. Cuarto, la creación del Sistema de Alerta Inmediata que se instalará en los teléfonos celulares para denunciar violencia contra la mujer. Quinto, un proyecto de ley abreviado para la legitimación activa de plataformas para que sean parte de los procesos judiciales de violencia contra la mujer. Sexto, modificar los tipos penales de violación y homicidio y reordenamiento de juzgados. Por último, adecuaciones a la currícula en las unidades educativas para la formación en materia de violencia.

LAS PROTESTAS LLEGARON A LA FISCALÍA Y EXIGIERON QUE ACELEREN LOS PROCESOS EN CASOS DE ABUSOS Y FEMINICIDIOS

En el Día Internacional de la Mujer, integrantes del colectivo femenino No sin nosotras protestaron ayer a gritos contra la violencia machista frente a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, donde exigieron acelerar los procesos de casos de abuso y feminicidio que se registran en Bolivia.

Las activistas señalaron que siete de cada 10 mujeres sufren de violencia física en Bolivia. Refieren que el año pasado hubo hasta tres feminicidios por semana totalizando 111 en 2018, colocando al país con una de las tasas más altas de feminicidio en Latinoamérica.

En los dos primeros meses de este año se registraron 20 feminicidios en el país. “La cantidad de sentencias es muy baja con relación al número de casos, bordea el 5%. Haremos seguimiento a los procesos penales y exhortamos a mujeres víctimas de abusos a que denuncien”, dijo Mariana Rodríguez, profesional en Ciencias Políticas.

“Ya no más abuso a la mujer, respeten nuestros derechos. Hoy no es un día para celebrar, sino para hacer ver nuestros problemas”, señaló Ivania Rojas Sánchez, mientras sus compañeras gritaban consignas. “¡No me felicites, lucha conmigo!” “¡Somos aliadas, no enemigas!”, gritaban con altavoces.