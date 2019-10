FOTOS: BADABUN /INTERNET /ARCHIVO PERSONAL

Desde que tiene uso de razón, Víctor González Hernández (27) soñaba con hacer escuchar su voz en todo el mundo. No sabía cómo, pero estaba seguro que lo lograría. Veía a su hermana mayor, Priscila, y a una prima, jugar a ser locutoras y él se quedó encantado con la idea de entrar en ese aparato de sonidos.

No había cumplido aún sus 15 años cuando comenzó a tocar las puertas de varias estaciones de radio, pero se las cerraron. Consideraban que su voz no servía y no tenía la habilidad de atraer audiencia. Pero no bajó los brazos. Más bien, eso le dio más impulso, le hizo sacar todo lo bueno que tenía adentro y seguir luchando por su sueño. Desde el momento que entró a una cabina de radio, nunca más volvió a separarse de ella.

“Toqué varias puertas y la respuesta siempre fue la misma: ‘Tu voz no sirve. No vas a llegar lejos’. Me sentí mal y me bajoneé. Luego me dije, ‘no voy a rendirme fácilmente’ y seguí insistiendo. Hasta que se dio la oportunidad. En una emisora, me dijeron que iban a ayudarme a pulir mi voz y acá estoy”, recuerda el joven que hace poco estuvo en Santa Cruz, junto al equipo de Badabun, visitando la Chiquitania y realizando presentaciones para recaudar fondos destinados a ayudar a los damnificados por los incendios.

Este joven influencer, que se considera como un chico rebelde, pero con causa, aclara, es reconocido como la voz de Badabun no solo en su país natal, México, sino en todo el mundo, ya que el canal de YouTube en el que trabaja hace cinco años cuenta con más de 42,5 millones de seguidores, convirtiéndose en poco tiempo en el de mayor cantidad de suscriptores en el mundo de habla hispana.

En la Chiquitania

Víctor no solo es reconocido por ser una de las voces más escuchadas en el mundo, sino también por su corazón solidario y su trabajo impecable en el que vuelca todo su esfuerzo y al que le pone entrega y pasión. Su competencia es él y trata de superarse a sí mismo cada día para cumplir sus metas y objetivos.

En 2017 luego del terremoto que sacudió a México, Víctor recorrió muchos kilómetros con un camión cargado con ayuda humanitaria para colaborar a las personas damnificadas. Pero lo mejor de todo fue que convenció a Badabun para que donara sus ganancias de tres meses para construir una casa a una madre soltera que lo había perdido todo.

Por ese mismo corazón solidario y desprendido es que llegó a colaborar en la Chiquitania, donde se sintió profundamente conmovido al ver el daño y el desastre natural causado por los incendios forestales.

“Fue impactante ver de lejos los cerros, que son verdes, quemados y cubiertos por una capa de humo. Al bajar del vehículo sentí el golpe de calor impresionante y el olor a chamuscado. Nunca vi esto en otro lugar. Fue una fusión de tristeza, rabia, impotencia y dolor de ver cómo están destruyendo nuestro planeta. También tuve una desesperación enorme al ver a los bomberos voluntarios intentar apagar el fuego y era imposible. Las autoridades tratan de minimizar la situación, pero lo cierto es que todo se salió de las manos”, afirmó al retornar de la zona de desastre.

Soñar en grande

De pequeño siempre decía que haría conocer su voz en todo el mundo. No sabía cómo, pero era su sueño. No lo detuvo nada, ni siquiera los comentarios de que su voz no servía para nada. Después de 10 años de comenzar en la locución en una pequeña emisora, hoy es reconocido a nivel internacional.

¿Cómo llegó hasta ahí? Fue paso a paso y con mucha perseverancia. Nunca se rindió y cada día se esmera en hacer lo mejor que está en sus manos. Sabía que lo demás iba a llegar, porque cree que cuando uno lucha por sus sueños, estos se cumplen.

Un día decidió migrar de una estación FM a Internet. Fue el mejor cambio que hizo, asegura. Muchos lo criticaron. Dijeron que su trabajo en las redes sociales era algo pasajero y que tampoco iba a llegar lejos. Le recomendaron que se quede en los medios de comunicación tradicionales. Pero como todo rebelde, siguió sus impulsos e hizo caso omiso a esos consejos.

Su relación con la gran familia de Badabun, a la que considera una cuna de muchas oportunidades, comenzó luego de entrevistar a una de las chicas que trabajaba en ese canal. Ella vio sus videos, los mostró a los socios y enseguida lo buscaron para que ponga su voz a todas las producciones, en las que participan varios youtubers e influencers mexicanos.

Badabun arrancó con 15 personas. Hoy son una familia de más de 150 influencers y youtubers, además de productores, directores y realizadores, que día a día dan todo de sí para hacer pasar ratos de diversión y reflexión, transmitiendo siempre mensajes positivos. La humanidad, remarca Víctor, necesita más amor, generosidad y bondad y esa es la misión del canal.

“Soñaba con ser famoso. Una frase que hice propia y me encanta compartirla es: ‘Las cosas pasan dos veces en la vida, una cuando las sueñas y la segunda cuando las cumples’. Creo en la ley de la atracción, cuando atraemos cosas positivas y soñamos en grande, se hacen realidad. Anhelaba con ser locutor y superé a mi hermana que, aunque de chica le atraían los micrófonos, nunca se enfocó en comunicación. Estudió Sicología. En cambio yo siempre decía que mi voz sería conocida en todo el mundo y estaba seguro que iba a lograrlo”, comenta.

Portavoz de los necesitados

Hace unos dos años, cuando Badabun comenzó a subir los videos narrados por él a través de Facebook, antes lo hacía solo por YouTube y llegaba a un público segmentado, en poco tiempo subieron a más de 30 millones de seguidores a través de la plataforma. Fue así que su voz se hizo cada vez más reconocida y se convirtió, hoy por hoy, en una de las más reproducidas, pues cada mes es escuchada unas dos millones de veces.

Es famoso no solo por conformar el popular grupo de Internet y el canal de Badabun, sino que, gracias a su misión de hacer quedar en alto el nombre de su país y aportar con mensajes positivos y de reflexión, ha generado masiva popularidad en su canal que lleva su nombre, con historias inusuales y vlogs de aventuras personales. Actualmente tiene 3,7 millones de seguidores en Instagram, más de un millón en Facebook y más de 2,6 millones de seguidores en su canal de YouTube.

Una de las mejores experiencias de su vida, señala, fue participar en el reallity de Badabun La mansión del influencer, un proyecto que desafió a la televisión tradicional, integrado por los youtubers más reconocidos del canal, quienes debían superar retos extremos en equipo para ayudar a instituciones que apoyan a los niños con cáncer, donde le tocó ser capitán del equipo amarillo.

“Me apasiona ser la voz de las situaciones más injustas que suceden en el mundo. Amo viajar para hacer algo bueno por el país al que visito. Hace unos meses me tocó estar en Nicaragua y mi reto era mostrarle al mundo la situación que se vive con su presidente Daniel Ortega, considerado un dictador. Documentamos la situación donde mandaba terminar con unos estudiantes. Hicimos el video que se publicó cuando salimos del país. Luego me llamaron para decirme que tenga cuidado porque mi vida podía correr riesgo. Estoy vetado en Nicaragua, no puedo regresar. No me importa, es algo que valió la pena”, resalta.

A Venezuela viajaron y también documentaron la crisis que se vive en ese país con su presidente Nicolás Maduro. Básicamente esos son sus viajes, para mostrar al mundo lo que está pasando y ser el portavoz de los más necesitados y de los menos escuchados.

Rebelde y hogareño

La voz más famosa de Badabun nació el 19 de noviembre de 1991 en Irapuato, Guanajuato. Creció en una familia unida y feliz, cuyos padres, Ángel Gonzales y Margarita Hernández, le transmitieron todos los valores que tiene. El corazón solidario lo heredó de su madre, una mujer que ama ayudar a los más necesitados, mientras que el trabajo y la perseverancia es un legado de su padre, un ingeniero químico que anhelaba ver a su hijo siguiendo sus pasos.

No lo consiguió. La pasión de Víctor por los micrófonos fue más grande y pudo más que el deseo de su progenitor. No siguió la carrera de comunicación porque su mejor universidad la tuvo en las estaciones de radio.

Cuando le tocó cursar estudios superiores optó por Criminología, carrera que siente que ejerce al hacer entrevistas con criminales, como a Popeye, que era el jefe de los sicarios de Pablo Escóbar, o al realizar ciertos documentales como el trabajo de un embalsamador de cuerpos o de un médico legista. Muy pronto, seguirá la carrera de Administración Pública Ciencias Políticas, porque su nuevo sueño, dice, es tratar de hacer algo para cambiar la suciedad que rodea a la política.

Tanto es su amor por los micrófonos que tiene uno tatuado a la altura del codo izquierdo. Es el más significativo porque es algo que lo ha acompañado toda su vida. Tiene 14 en total. Su padre al ver el primer tatuaje que se realizó lo puso a ‘la ley del hielo’.

Su favorito es el del tiburón que tiene en su antebrazo, porque se identifica con él, ya que es un ser muy luchador y no se deja vencer por nada. El más dolorido fue el que lleva en su pecho, que es la cara de un león, animal al que admira por su fuerza.

“Mis papás siempre nos apoyaron en todo. A pesar de que fui el rebelde de mi familia, por los tatuajes y los aros, no la oveja negra, lo aclaro bien (risas), porque siempre peleé por lo que yo quería, ellos me respaldaron. Eso creo que es esencial para que un niño cumpla sus sueños. Ellos fueron mi inspiración”, señala.

Vive en pareja con la modelo e instagramer mexicana Lily Rosales, con quien, a fines de enero, se convertirá en papá de un varoncito. Se siente el hombre más feliz por esta noticia, que recién a mediados de septiembre la compartió con sus seguidores, pero también está preocupado al ver cómo las personas están destruyendo el planeta y él lucha por dejar a sus hijos un mundo mejor. Lo que vio en la Chiquitania, asegura que lo dejó consternado.

“Justo esa es mi mayor preocupación. Ya me pega el sentimiento de ser papá y quiero un mundo mejor para mis hijos. Me he propuesto hacer lo que se pueda para hacer realidad esto. La llegada de mi bebé va a cambiar totalmente mi vida y la de mi pareja. Mis sueños ahora están enfocados en él y en Lily”, resalta.

Trabajo y más trabajo

“Cuando no trabajo, trabajo (risas). Estar en las redes sociales es 24/7 y 365 días al año. No hay cuándo descansar. Siempre tenemos que estar compartiendo una historia, parte de nuestras vidas o mis actividades diarias”, cuenta.

Sobre sus ganancias, Víctor asegura que se percibe realmente lo que la persona quiera trabajar. En su criterio es como cualquier otra ‘pega’. Si se hace poco, también se recibe poco. Empero, acota, este oficio de youtuber e influencer da para vivir bien, para viajar, aunque cada que decide hacer un viaje de placer o vacacional, siempre termina siendo también de trabajo, porque comparte todo, hace videos y, si se presenta la oportunidad de dar una mano, no la esconde.

Uno de sus pasatiempos es viajar. También le apasiona investigar y leer, tratando siempre de nutrirse de información y de nuevas experiencias. “Muchas veces mis viajes son patrocinados y otros los paga Badabun. Amo visitar otros países, conocer nuevas culturas y, sobre todo, a mucha gente. Me apasiona estar en contacto con la naturaleza, practicar deportes extremos. Me encanta la adrenalina”, indica.

Víctor practica el boxeo. Tiene un ‘mono’ para entrenar en casa, además de su cuerda para saltar, que es parte de los ejercicios de este deporte, un elemento que lo acompaña en todos sus recorridos. A diario, aunque se encuentre en un hotel, se levanta tempranito, salta y con eso ya está su día. Cuando se encuentra en Tijuana, a las 6:00, sale a correr por la playa y, a las 9:00, ya está listo para irse a Badabun, donde con su productor analizan las ideas y ven los próximos videos a grabar.

Otra de sus pasiones son las motos. Tiene una Honda CBR 1.000. Pertenece al club Baja Cilindrada Tijuana, con los que todos los viernes, siempre y cuando no esté de viaje o trabajando, se reúne y se van de ruta. Todo lo que hace también lo comparte en sus redes, por lo que sus pasatiempos siempre se vuelven un trabajo, pero un trabajo que le apasiona.

Sigue al pie de la letra el mejor consejo que recibió de sus exjefes. “Me dijeron: ‘Víctor, siempre hay que mantener los pies sobre la tierra. Siempre hay que ser humilde’. Y eso lo llevo presente, tanto así que me tatué un ancla en el pie derecho para recordar que debemos tener un pie en la tierra. El tener tantos seguidores, ser reconocido, contar con un trabajo que muchos quisieran, no te hace más que otros. Somos humanos y a todos me encanta verlos como hermanos”, finaliza.

En la Chiquitania. Víctor fue a la zona de los incendios para brindar su apoyo a los bomberos y a los damnificados

Rescatista. Se solidariza con los más débiles, como los perritos o animales callejeros

Equipo Badabun. Tavo, Lizeth, Malcriado, Kim, Carolina, Víctor, Cellegrini y Banaz

La mansión del influencer. Era capitán del equipo que formaron con Kim Shantal, Leo Osuna, Andrea Zúñiga, Carolina Díaz y Bryan se la sabe

En Twitter. Subió esta foto en su cuenta, donde agradeció a los bomberos que arriesgan su vida para apagar los incendios. Son verdaderos héroes, dijo