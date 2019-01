La parte más oscura del ser humano en The Punisher

Hoy vuelve Frank Castle a Netflix para repartir amor y balas en cantidades industriales con la segunda temporada de The Punisher.

Castle (Joe Bernthal) está de vuelta para terminar los hechos que se originaron en los primeros episodios, pues aún no termina de vengar el asesinato de su familia. Este justiciero no tiene reparos en hacer todo lo que esté a su mano para luchar contra el crimen. Durante su historia ha llegado a matar, secuestrar, amenazar e incluso torturar a sus enemigos, aunque siempre intenta no involucrar a inocentes o civiles en sus métodos poco ortodoxos de los héroes clásicos.

Nuevos enemigos

Billy Russo, interpretado por el actor Ben Barnes, volverá a ser el enemigo a vencer. Amber Rose Revah y Jason R. Moore repiten sus papeles como Dinah Madani y Curtis Hoyle, respectivamente.

Si bien el justiciero enfrentará al mismo rival, otras caras se convertirán en obstáculos igual de peligrosos. Castle se involucrará en el intento de asesinato de una niña, ganando nuevos enemigos que intentarán terminar con su vida.

Por otro lado, también se profundizará en la personalidad de Russo. Barnes mencionó que “jugarán con su memoria”.

Joe Quesada, directivo de Marvel Entertainment, anticipó en 2018 que las escenas de acción y locura están de regreso.