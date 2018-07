La odiosa rutina, más graciosa vista desde afuera y con teatro

La aventura empezó el año pasado con un curso de teatro para actores profesionales, dictado por Fernando Arze Echalar, reconocida figura de las tablas y también del cine nacional.

Él y sus alumnos acordaron conformar un elenco, bautizado Coyoacán en agosto, que ya presentó en La Paz la obra 7 Menús.

Este fin de semana, la puesta en escena llega a Santa Cruz de la Sierra, estará en Meraki Teatro Bar, ubicado en la calle Ballivián # 159, entre La Paz y Chuquisaca.

“Son siete obras con situaciones diferentes pero cotidianas y al mismo tiempo graciosas, como la de una pareja que discute durante un partido de tenis y la visita al siquiatra. Esto nos permite ver como las cosas más rutinarias cambian cuando dejan de ser vistas desde adentro para ser miradas por fuera. Es una adaptación de las obras de autores premiados, argentinos y norteamericanos”, explicó la productora, Carolina Montero.

Cuatro funciones

Hoy y mañana, 7 Menús se presentará en dos horarios, a las 19:30 y a las 22:00. El costo de las entradas es de Bs 70, estarán disponibles online en superticket y también en las oficinas de superticket en la avenida Monseñor Rivero, o en Meraki. Asimismo, están disponibles los números de teléfono 725-63563 y 677-70907.

“El año pasado tuvimos dos funciones llenas y se abrió una función extra, ante el éxito en 2018 se habilitó otra temporada, también llena. Se trata de humor fino y esperamos que el público cruceño dé una vuelta y acompañe estos momentos graciosos de la vida. Sabemos que el teatro está en proceso de crecimiento en Santa Cruz y eso es buenísimo, es lindo venir”, agregó Montero.

La obra fue invitada a abrir el Fitaz de este año, y hasta la fecha ha llegado a 1.100 personas, dicen los organizadores.

Según Fernando Arze, 7 Menús es una adaptación de All in the timing, una obra que conoció en la Gran Manzana. “Admiro en los actores la manera de ver el mundo con una mirada cómica”, dijo el director.

Fernando Arze es director y escritor de teatro y cine, formado en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York. Dirigió obras teatrales en Brasil, además de cortometrajes.

Trabajó en filmes nacionales como La cacería del nazi, El atraco, Carga sellada, Corazón de Jesús, Cuando los hombres quedan solos, etc. Desde el año pasado dirige cursos avanzados de actuación.

Divorciadas, religiosas y vegetarianas, de la compañía Nosotros Dos, se presentarán hoy, mañana y el domingo 29 de julio, a las 19:00, en el Centro Seoane (calle Seoane # 123). La comedia de 75 minutos está dirigida para mayores de 14 años, con la amistad como eje temático.

En el Museo de Historia de la calle Junín también habrá presentaciones. El elenco A Lu-k presentará la obra Gorditas, también hoy, mañana y domingo, a las 20:00.

Ambas obras son parte de la agenda del segundo Festival de Teatro con Chompa, que se prolonga hasta agosto.