La nueva vida de los canes

La frase ‘vida de perros’ ya no es lo que era. Aún produce emociones encontradas porque persisten los animales abandonados y sufridos para los que se aplica este trío de palabras, pero en época reciente, en Bolivia, es indudable que la cultura de cuidados a las mascotas ha evolucionado hasta lo impensable.

Los que en tiempos de los abuelos no pasaban de guardianes de casa que vivían arrinconados en el patio y comiendo lagua y sobras, hoy son ‘perrhijos’ que duermen en la cama, celebran sus cumpleaños, sus bodas, van a chequeo médico, al spa, a los hoteles y los centros comerciales, se alimentan por ‘delivery’, posan en sesiones de fotos, están al día con la moda, recurren a las flores de Bach cuando se sienten estresados y tienen cuentas en las redes sociales. Si San Roque viviera no podría creer lo que ve.

Esta conciencia de los animales como miembros activos de la familia ha exacerbado, además de algunos detractores, el olfato de los emprendedores que encuentran en el amor perruno moderno una oportunidad para generar negocios, creatividad y diversión a costa de los peludos.

En el buen sentido y sin desmerecer el lado sentimental, si los niños se entretienen con muñecos, los adultos lo hacen con sus mascotas, casándolos ‘de mentirita’. Y por supuesto gastando.

La diversificación en materia perruna no se detiene. Una de las pioneras fue Ximena Ballivián, de la veterinaria Sudamericana, que hace tres décadas rompió la tradición de la medicina canina de ‘adivinación’ cuando eran inimaginables los exámenes. Tiene uno de los centros más completos, con diagnósticos, cirugías, rehabilitación, etc.

“Sabía que quería dar un servicio de lo más completo, trabajé mucho en la época en que las licorerías abrían toda la noche y ninguna veterinaria lo hacía. Fui la primera en atender 24 horas con emergencias, la Sudamericana no es una veterinaria, es mi segunda hija”, dice quien tiene hábitos vegetarianos por amor a los animales.

Claudia Portales empezó como rescatista y ese constante roce con mascotas y experimentación con su ‘perrhijo’ Pluto le dieron una idea que le genera ingresos económicos desde 2013. Brinda servicios de baño y peluquería a domicilio y ya tiene consolidada una fiel clientela de todas las razas y colores.

“Tienen más comodidad al ahorrarse la espera y el estrés de las veterinarias. trabajo con perros y gatos, los persas son mis clientes asiduos, sin sedación. El precio va de Bs 100 a 150, varía de acuerdo al tamaño y la atención es previa coordinación por WhatsApp.

El servicio me lo solicita gente de toda clase, alta, media e incluso baja, personas que se preocupan por su mascota”, explica.

Aunque con dificultades, en provincia los amantes de los animales tienen la opción de adular a sus mascotas. Un ejemplo es el de María Antonieta Flores (19), que vive en Camiri, donde montó spa y tienda de ropa y cosméticos para perros con ayuda de sus perros.

Estudia Agropecuaria, pero vio la oportunidad de negocios y se capacitó con ‘groomers’ (expertos en peluquería e higiene canina) en Santa Cruz.

“No había este tipo de servicios, al principio me costó, tuve que publicitar por radio y en redes sociales. Llegaban los perros en estado desastroso y yo trataba de incentivarlos a no esperar que lleguen a eso, no para que vengan a mi spa, sino para que prevengan enfermedades al darles mejores cuidados. Con el tiempo se dieron cuenta de que hasta los malos olores disminuían en sus casas”, recuerda. Su emprendimiento ya va creciendo, ahora tiene su pet shop con productos brasileños, los más accesibles, con el ánimo de impulsar la cultura de cuidado de las mascotas en su pueblo natal.

2. Invitados. Los paquetes matrimoniales perrunos incluyen comida y recuerdos para invitados, testigos, etc.



3. Moda. En las ferias, los dueños desfilan con sus mascotas, algunas lucen trajes de diseñadores, como este de Verónica Zapata

Servicios premium

Claudia Rueda, propietaria de la Veterinaria Pet Center, hace apenas dos semanas instauró un novedoso servicio, la boda perruna.

El paquete tiene un costo de Bs 800, incluye el arreglo de los novios, la decoración floral y la torta falsa, la ceremonia en el parque en las mismas instalaciones y la comida y los recuerdos para diez invitados de cuatro patas. También hay la alternativa de los paquetes cumpleañeros, al mismo precio y para similar cantidad de convidados.

El hotel cinco estrellas es otro servicio, con habitaciones individuales y la suite con vista a la piscina, parques por tamaño de la mascota, nanas, horarios de actividades, peluquería y veterinario las 24 horas.

Para las bodas, ferias y concursos caninos como los de ExpoPet, la diseñadora Verónica Zapata ha confeccionado trajes a medida desde $us 25 hasta $us 80, dependiendo de la calidad de las telas y de las fantasías que se utilicen, como plumas, etc.

Luis Javier Estenssoro y su hermano Andrés llegaron de Estados Unidos tras terminar sus estudios en Ingeniería Industrial y crearon la aplicación Kompremos, que ya cumplió más de un año y que hace ‘delivery’ de productos para perros y suplementos deportivos. Empezaron con ventas bajas, pero a los cuatro meses se incrementaron el 80% y hoy las compras de artículos para perros y gatos acaparan el 70% del total del negocio.

“Nuestros productos son facturados y premium, no se encuentran en supermercados. Ahorramos a la gente el estrés del tiempo y el tráfico, trabajamos con efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, etc.”, explica.

La compañía Bisa ofrece el seguro multiriesgo de persona natural, que evita recurrir a varias pólizas, y que además de dar cobertura a la vivienda, protege como máximo a dos mascotas (solo perros y gatos). “El valor de la cobertura varía de acuerdo a la raza. Cubre accidentes domésticos, atropellamientos por hasta $us 1.500 de gastos veterinarios”, detalla la ejecutiva Katerine Vaca.

Hace tres meses, Sasha Unzueta y sus socios iniciaron Gourpet, un servicio de catering para mascotas, inspirados en las necesidades nutricionales de Mike, un golden retriever que forma parte del equipo de Volare que incentiva la lectura en los niños del Oncológico.

Trabajan con la dieta Barf, o en castellano ACBA (Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada). “Es lo más saludable posible, sin conservantes, con carnes crudas, pero también hacemos cocidas, según las patologías de cada perrito. Gourpet también tiene helados de calabaza y zanahoria y galletas para mascotas.

Ya en materia de coquetería, la lista de servicios tiene paquetes fotográficos. Gustavo Castro hace el trabajo, cobra Bs 350 la hora, “es una cacería de imágenes (risas), ese tipo de modelos se trabaja así, como los niños, ‘cazando’ su espontaneidad, pero si el animalito puede ir al estudio y es dócil se pueden hacer más cosas”, aclara.

Guillermo Córdova y su esposa Érika von Borries empezaron fotografiando a sus cinco mascotas, luego los amigos les pidieron y siguieron con los eventos. “Piden los que tienen mascotas de concurso, ejemplares para exhibición, y obviamente hay perritos que no tienen linaje a los que sus amos quieren y desean un buen retrato. Tenemos sesiones desde Bs 350 y preferimos hacerlas al aire libre para rescatar el espíritu”, dice Guillermo.

6. Fotografía. Es complicado retratar mascotas y hay especia listas como Guillermo Córdova

7. Cumples. Igual que con las bodas, existen ofertas cumpleañeras

Sicología canina

Gary Terrazas es experto en etología, la rama de la Biología que se especializa en el comportamiento canino, adicionalmente a su labor de competición internacional en adiestramiento deportivo, tiene una escuela que da asesorías comportamentales y se capacita constantemente fuera del país. “Actualmente damos talleres semipresenciales y virtuales. El perro tiene un lugar distinto en nuestra familia y sociedad”, asegura.

Patricia Daza empezó con las flores de Bach para humanos, pero su alcance ha crecido, ahora también atiende mascotas, en busca de liberarlas de cargas negativas como temor, ansiedad, etc.

“Los animales tienen estados emocionales complejos, algunos los viven mejor que otros, sin embargo, a veces requieren de cierta ayuda cuando son miedosos, renegones, rompen cosas, van a ser operados, o no quieren al veterinario, son territoriales, desean llamar la atención, etc.

Patricia cobra a los perros la mitad (Bs 150) de lo que cuesta a los humanos por el frasco con Flores de Bach para la terapia de 20 días. Requiere previa consulta con los dueños, que en la sesión explican el problema y de acuerdo al que se eligen los tipos de flores. Las gotas pueden darse en boca si son dóciles, o poner en agua.

Necesidades especiales

La tendencia a vivir en departamentos pone en apuros a los que tienen ‘perrihijos’ cuando estos fallecen. Dónde enterrarlos, es la pregunta.

Desde el año pasado, la Funeraria Valdivia, de La Paz, inició en Santa Cruz el Cementerio de Mascotas Jardines de Paz, en la Urbanización Clara Serrano Fase 2 y que ofrece dos modalidades: familiar y compartida.

En la primera, bajo contrato, el comprador adquiere una fosa con cinco niveles para las mascotas de una sola familia, que cuesta Bs 5.000 y que puede pagarse en cuotas. En la segunda modalidad, compartida, se paga por un solo espacio de acuerdo al tamaño de la mascota (Bs 1.000, Bs 800 y Bs 600). Sin gastos adicionales y a perpetuidad. En unos meses habilitarán su horno crematorio, anunció la administradora, Mery Ruiz.

El examen parcial de una materia en Ingeniería Industrial de la Upsa puso en evidencia el talento y la sensibilidad de Heidy Villca. Tuvo el puntaje más alto con su silla de ruedas para un esquimal americano y empezaron a pedirle piezas de este tipo y también prótesis para animalitos discapacitados por nacimiento o debido a accidentes.

Empezó cobrando Bs 400, monto que no cubre el total porque trabaja con soldadores, etc., así que ya baraja los $us 100. “Hay muchos casos en Santa Cruz y no empecé como negocio, sino para mejorar la calidad de vida de los animales porque algunos se arrastraban”, recuerda.