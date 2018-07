La nevada en el salar de Uyuni no paraliza el desafío de Alban

Alban Tessier no tiene barreras. Ayer nevó en el salar de Uyuni y eso no fue un obstáculo para el francés, quien quiere recorrer el gigante espejo blanco antes de perder la vista totalmente. El aventurero tuvo leves lesiones en sus pies y está programado que para el lunes termine su periplo.

La visibilidad fue casi nula en el salar de Uyuni. La mañana de ayer, Alban inició su caminata a diez grados bajo cero y con una intensa tormenta de nieve. El francés pernoctó en una carpa en pleno yacimiento y al mediodía fue atendido por una médica por una leve lesión en uno de sus pies. No se encontró ninguna gravedad y continuó su paso.

Róger Salazar es el guía que acompaña a Tessier. El experto comentó que el sistema GPS de Tessier sufrió desperfectos debido al clima. Por eso, se lo acompañó desde muy cerca.

Todo un equipo camina junto con Alban. Tiene asistencia médica, el guía experto y personas que se dedican a la alimentación. Un vehículo escolta al caminante.

Tessier tiene estimado terminar su periplo el lunes y retornará a La Paz un día después. Estos días serán difíciles porque se estima que la nevada continúe cayendo en el salar. /IPT