La monja colombiana que terminó convertida en modelo

Yudy Pineda es una joven colombiana de 28 años que dejó atrás su vida en el convento y ahora es modelo. Fue monja durante ocho años, en los que dice que fue muy feliz, hasta que un día ocurrió un improvisto que le cambió completamente los planes.

Según como contó a la radio Caracol, citada por el portal Fayer Wayer, Pineda conoció a un chico que daba la catequesis para preparar a los niños para la primera comunión y se enamoré de él. "Entonces decidí no estar más en la vocación. Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento”, confesó.

Desde entonces se dedicó a varios oficios hasta que hace tres años entró en el modelaje. Pineda confiesa que el buen dinero que se gana en la industria fue lo que la terminó convenciendo de intentarlo.

A pesar de que ahora se dedica a un oficio más erótico, Pineda no se ha alejado de la religión. Todavía sigue asistiendo a la iglesia.