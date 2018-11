“La inteligencia artificial no va a reemplazar al periodista, lo liberará”

En el mundo entero se habla de inteligencia artificial (IA) como uno de los avances más revolucionarios de nuestro tiempo: es una tecnología que puede percibir, aprender y razonar, diseñada para amplificar las capacidades humanas. Trae consigo la promesa de solucionar muchos de los dilemas que afectan a la humanidad, tales como ayudar en el tratamiento del cáncer, la mitigación de los efectos del cambio climático, el cultivar más alimentos con menos recursos naturales y la inclusión de personas con discapacidades. En nuestra región, la adopción de esta innovación tecnológica ya se está dando en varios ámbitos, abriendo debates y discusiones en torno a sus oportunidades y desafíos, incluyendo su implementación de manera ética.

Microsoft, una de las compañías líderes en el desarrollo de IA en alianza con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas creó el primer curso masivo abierto en línea con el objetivo de aprovechar su conocimiento y experiencia para nutrir a los periodistas de la región con información sobre esta tecnología del futuro, para que puedan dar luz a sus historias con un mejor dominio sobre el tema.

Bajo el título Inteligencia Artificial: cómo cubrir IA y entender su impacto en el periodismo, el curso cuenta con dos ediciones: una en español que empezó el 22 de octubre y una en portugués que inició este noviembre. Ambas proponen una discusión a profundidad sobre los hitos modernos de la transformación digital. El mismo está a cargo de Sandra Crucianelli, especializada en periodismo científico y periodismo de investigación.

¿Cómo define la IA y diría que es una aliada o una amenaza para diferentes oficios que hasta ahora eran hechos por el hombre?

La inteligencia artificial trata de imitar o reproducir el comportamiento humano a través de máquinas. Estamos hablando de software, de programas informáticos que tienen diferentes capacidades, como procesar el lenguaje, identificar rostros, voces… muchas de las actitudes que tenemos los humanos. Las tecnologías complementan y simplifican la vida, uno tiene que buscarle la forma en que te ayuden con tareas que son pesadas (…), siempre creo que lo que nos ha enseñado la historia es que el desarrollo tecnológico ha venido para ayudarnos.

En el caso específico del periodismo ¿cómo cree que será la situación?

Creo que más bien va a tener un impacto positivo en los medios que lideran mayores audiencias porque les va a dar la capacidad para generar y procesar grandes cantidades de datos, pero lo cierto es que no podemos hacer una predicción. Nunca las nuevas tecnologías fueron enemigas de los medios de comunicación… el internet, el correo electrónico, todo lo que vino en los últimos 20 años, no tuvo nada en contra de los medios de comunicación. Actualmente hay distintos medios de comunicación en Francia, Noruega, Estados Unidos y China, donde los robots están produciendo noticias automatizadas. Lógicamente no son noticias que requieran aspectos que solo puede hacer el ser humano, como incluir la experiencia, el criterio, la opinión, más bien se trata de noticias que están producidas sobre la base de grandes volúmenes de datos.

Algunas personas pueden sentir cierto temor porque estas tecnologías puedan reemplazar al periodista, pero vamos a ver en el curso que esto no es así, sino todo lo contrario porque liberarán al periodista de gran cantidad de información que hay que procesar manualmente, cientos de datos, para que en lugar de ello el periodista pueda dedicarse al periodismo de investigación, de precisión que se requieren actitudes que hoy en día son 100% humanas.

¿Cuál es el interés de Microsoft y del Knight Center para capacitar a los periodistas de nuestro hemisferio?

Microsoft (que trabaja en desarrollar productos basados en IA) ha visualizado el interés de los periodistas por saber más sobre este tema y que no han sido capacitados. En contacto con el Knight Center de la Universidad de Texas se creó este curso masivo ‘on line’ en español que pueden tomar miles de periodistas en distintas partes del mundo. Generalmente estos cursos pueden tener hasta 4.000 inscritos regularmente, de 20 o 40 países diferentes, teniendo al instructor en otro espacio físico, como es mi caso, que estoy en Bahía Blanca (Argentina).

En el curso podremos interconectarnos e interactuar con periodistas de distintas partes del mundo. Son cinco semanas (cinco módulos) con videos, clases, materiales de texto, lecturas en línea y ponencias de Power Point, disponibles para todos los que lo toman y es gratuito.

¿Qué características tiene el curso?

Está pensado para que el periodista le dedique una hora a la semana de lunes a viernes. Muchos periodistas podrán cumplir con ese estándar, pero hay otros que de lunes a viernes no se pueden conectar, entonces pueden tomar el curso sábado y domingo, eso pasa con mucha frecuencia, pueden conectarse con la plataforma la hora en que lo deseen, la plataforma está 24 horas activa. Suele pasar que alguien tuvo mucho trabajo, estuvo enfermo o de viaje, no hay problema, los foros y las actividades quedan abiertas siempre y los participantes tienen completa libertad para manejar sus tiempos.

Una vez los periodistas tienen acceso al curso el material queda en la nube aún después de finalizado. Y los que quieran el certificado, este cuesta $us 30 y se puede pagar a través de medios electrónicos.

Es muy flexible el sistema.

En nuestro medio gran parte de los periodistas que están ejerciendo tienen una formación anterior a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y a la inteligencia artificial; sin embargo como todo está avanzado tan rápido, urge actualizarse, ¿por dónde empezar?

El grado de entrenamiento que tienen ustedes (los periodistas en Santa Cruz) es similar al que tiene cualquier periodista en América Latina; por eso, digo que este no es un curso que va a estar dado por un tecnólogo, que hablará un idioma que no comprendan… Es un curso que está dado por un igual, simplemente yo los voy a orientar en el proceso de aprendizaje. No es que alguien sepa más que otro, simplemente vamos a estar todos al mismo nivel porque vamos a empezar de cero, desde las definiciones y las técnicas más básicas. Me parece un desafío genial, es algo donde vamos a estar juntos.

La generación actual se precia de ser nativa digital, ¿qué hay de los que no nacieron con el teléfono inteligente en la mano? ¿Todavía pueden subirse al tren?

Yo tengo 57 años, cuando empecé a trabajar lo hacía en una máquina de es escribir, con un teléfono fijo, soy de la generación del archivo, de la de guía telefónica, de la tinta, no existía el celular, el internet ni el correo electrónico. Empecé a trabajar en el año 79 en un medio de comunicación y cuando surgió la internet siempre tuve mucho interés. Cuando pusieron una máquina computadora a fines de los 80 en la sala de redacción yo fui de las primeras que se colgó de ahí, también fui una de las primeras en tener una cuenta de correo electrónico y cuando me dijeron que había un buscador que se llamaba Google, lo probé inmediatamente porque me gusta saber qué hay de nuevo. Puedo decir que está bien la tecnología y está bien tener más edad, porque la edad te da perspectiva.