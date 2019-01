La filofobia miedo al amor

Involucrarse, compartir lazos emocionales y dar lo mejor de sí mismos es lo que en las relaciones amorosas implica ‘estar comprometido’. El miedo a estar comprometidos o a siquiera pensar en un idilio o enamoramiento, que conlleve a compartir parte de la vida con otra persona, se llama filofobia. Esta es cada vez más común, porque en la sociedad actual muchos valores han cambiado y las personas han dejado de creer en la posibilidad de que exista un amor real, desinteresado e incondicional, explica Valeria Nazer, orientadora familiar y life coach.

Aclara que las relaciones amorosas son importantes, porque el ser humano es eminentemente social y el amor se siente de diferentes maneras. Así como para cada persona representa sensaciones únicas. Un ejemplo de ello es que en el griego se clasifica el amor de diversas maneras, Fileo es el fraternal de amistad, el amor Storgue es el familiar, el Ágape conocido como un amor maduro e incondicional y el amor Eros que es el que existe entre la pareja. Por lo tanto hay una mayor sensación de plenitud cuando se viven sus distintas dimensiones.

Pueden existir distintas causas para presentar filofobia, pero entre las más comunes están el miedo a sufrir, el miedo a ser decepcionado, el miedo a ser engañado, a padecer una infidelidad, a no ser correspondido, a ser abandonado, el miedo a entregar ‘todo’ y luego arrepentirse y hasta el miedo a enamorarse de la persona incorrecta. Esos miedos tienen que ver con las posibles consecuencias que las personas tejen en su cabeza e imaginarse en situaciones de posibles desilusiones, describe la coach.

Y más allá del egoísmo que puedan significar el padecimiento de estos miedos, están también los miedos relacionados con la otra persona. Entonces, aparece el miedo a no poder dar lo que el otro merece o a no estar calificado para hacer feliz a alguien. En la filofobia es común que las personas tiendan a encontrar pretextos que apunten a sí mismas o a los defectos reales o ficticios del otro para justificar por qué no se quiere una relación, expone Nazer.

Sanar bien

En la mayoría de los casos, el miedo a enamorarse sucede porque han existido experiencias previas que causaron mucho daño emocional y hay una resistencia a dejar esas vivencias en el pasado. También puede aparecer cuando las experiencias negativas de otras personas impactan mucho en su entorno, ya sea porque el sufrimiento parezca difícil de soportar o impacte de manera notable en su vida diaria, en esa situación una persona muy sensible e impresionable se siente afectada de manera directa por lo que le sucede al otro, indica la terapeuta.

Añade que, en esos casos, ese tipo de personas pueden adoptar las malas experiencias ajenas como propias y como forma de autodefensa van evitando las relaciones amorosas. Este comportamiento se repite, cuando ocurre con personas muy cercanas, como por ejemplo los padres, los tíos o los hermanos. Aunque, en algunos casos se da en relaciones de amistad muy íntima.

En todos los casos, la filofobia debe tener un diagnóstico profesional. Debe haber una persona que guíe a quien la padece y lo anime a hablar de lo que le pasa para buscar sanar bien, dice Nazer, que explica que en lo que se debe trabajar es en la dimensión alma del ser humano para encontrar los motivos y razones que le impiden vivir el amor.

“Quizás hayan heridas que sanar, prejuicios que superar y eliminar algunas falsas creencias que se han adoptado como verdades absolutas, como por ejemplo cuando una mujer piensa que ‘todos los hombres son iguales’”, ejemplifica la coach.

Y afirma que el amor solo puede ser incompatible con las personas inmaduras, con poca inteligencia emocional, con baja autoestima y con muchos prejuicios. Todas características posibles de tratar con terapia.

Aclarando que los especialistas, en el campo del manejo de las emociones, pueden ser sicólogos, terapeutas, guías espirituales, coachs y toda persona con quien sea cómodo conversar sobre estos temas.

En todo caso, es una responsabilidad personal implementar ciertos hábitos y estrategias de vida para hacer que la filofobia deje de ser un problema.

Cuando se nota

Aunque la filofobia puede ser entendida como un trastorno de las emociones, en algunos casos puede presentar síntomas a nivel físico. En algunos casos llegando a afectar el desarrollo personal, laboral o profesional de quien la padece, indica la revista Psicología y Mente.

Los síntomas se hacen visibles cuando se está en presencia de la persona del sexo opuesto, que es quien genera atracción física y emocional. Algunos de estos síntomas serían: ataques de pánico clásicos, desórdenes gastrointestinales, latidos irregulares del corazón, sudores, falta de aire y un deseo de abandonar la situación cuanto antes, como mecanismo de defensa para evitar sentir todos estos síntomas ansiosos, describe el artículo.

En sicología y siquiatría existen diferentes opiniones respecto al tratamiento de la filofobia. Los expertos recomiendan que en casos menos severos del trastorno, la simple exposición al miedo es una buena manera de vencerlo. En muchas ocasiones se piensa demasiado en las consecuencias negativas y después de enfrentarlo se cae en cuenta de que no era tan grave.

“Lo que está claro es que salir huyendo o evitar estas situaciones lo único que provocará es que el trastorno se reafirme y se mantenga vivo. Por tanto, no es recomendable negarse a vivir un amor sólo porque produzca miedo”, asegura el escrito.

Identificar las causas

La filofobia es un trastorno indiferente al género, que aparece cuando se ha pasado por situaciones traumáticas que hacen vulnerables a las personas. Sin embargo es posible superarla, pero en primer lugar se debe identificar de manera personal las causas que lo han desencadenado en cada uno, indica Nazer.

Cuando se reconoce el trastorno, el siguiente paso es buscar ayuda, anteponiendo la voluntad y la dedicación. “Luego se deben remover esas falsas creencias o preconceptos que se han formado para finalmente trabajar en torno a la autoconfianza y superación de miedos”, asegura la terapeuta familiar.

Para tratar de tener cierto control emocional, una vez que se ha encarado el problema y se está intentando entablar una relación amorosa, se debe vivir el enamoramiento día a día, es decir, vivir el presente. Hay que procurar dejar atrás pensamientos irracionales, creados por experiencias pasadas y expectativas futuras.

Cada situación y persona es distinta a las demás, por ello se debe centrar la atención en el momento presente sin ver mucho más allá. De esta manera, se controlará la ansiedad asociada a esta fobia.

El mindfulness o atención plena es un procedimiento terapéutico muy efectivo. Con él se busca, ante todo, que los aspectos emocionales y otros procesos de carácter no verbal, sean aceptados y vividos en su propia condición, sin ser evitados o intentar controlarlos.

Estas técnicas sicológicas, basadas en la meditación oriental, ayudan a vivir al día y a mejorar las relaciones interpersonales. Es muy aconsejable para quienes tienen la oportunidad de probarlo bajo una guía. Sin duda es la terapia más efectiva contra la filofobia, asegura el artículo de Psicología y Mente.

Dejarlo claro

No se puede entablar una relación seria o con probabilidades de serlo sin mencionar que el miedo a las relaciones amorosas está presente. La comunicación es un factor clave en toda relación y para poder sentirse más fuerte a la hora de afrontar un enamoramiento se debe hacer partícipe a la pareja y familiares cercanos de lo que sucede.

Hacer conocedora de los miedos a una persona de confianza, ayudará a que entiendan mejor ciertas reacciones y por tanto la tensión emocional se verá reducida. Lo que es saludable para que las relaciones se perfilen como duraderas y sinceras, aclaran los especialistas.

Agregan que tampoco es buena idea querer superar los temores de un día para otro. Los conflictos emocionales pueden tardar días, semanas, meses e incluso años en ir cicatrizando. Por lo que también es recomendable tomarse el tiempo necesario para superarlos.

Forzarse a relacionarse con los demás de un modo íntimo no es una buena idea, si aún se está devastado emocionalmente. Se debe tratar de enfocar correctamente el ritmo y rumbo de las acciones que se tomarán en la vida. Como se dijo, anteriormente, el tiempo irá solucionando todo y nadie debe agobiarse anticipadamente. Pero una vez se note una recuperación significativa, hay que salir de la zona de confort y admitir que superar esos temores irracionales exigirá algo más que buenas intenciones.