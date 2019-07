La explicación médica para los olores corporales

Gente cuchicheando por acá. Una persona más incómoda que sudorosa por allá. Es la típica escena que se genera cada vez que un mal olor corporal se filtra en el ambiente.

“Huele a pezuña, a chivo, alguien tiene el ala quebrada, etc.”, son solo algunas de las frases criollas y despectivas que se repiten en voz alta para ‘indirectear’ a la fuente de las emanaciones. Y por supuesto, difícilmente alguien pondrá la cara en una situación tan embarazosa que, en muchos casos, escapa de sus manos y de sus hábitos higiénicos.

Indudablemente, hay quienes tienen serios problemas con la ducha, el cepillo de dientes, el desodorante, etc., pero existe el otro grupo, el que padece problemas físicos y también emocionales, y que por mucho que se esmere en el cuidado personal, no ve los frutos. Cada perfumada le dura un suspiro.

Hiperhidrosis se llama a la sudoración excesiva y bromhidrosis al mal olor corporal. Según el endocrinólogo Douglas Villarroel, la bromhidrosis se divide en dos subtipos: apocrina y ecrina, de acuerdo al tipo de glándula sudorípara involucrada. La apocrina ocurre en sitios con glándulas apocrinas: axila, región anogenital o senos. “El mal olor es el resultado de la degradación bacteriana de los ácidos grasos secretados en el sudor apocrino”, explica Douglas.

La bromhidrosis ecrina está localizada generalmente en sitios donde la sudoración conduce a la maceración de la piel y a la posterior degradación bacteriana de la queratina. “Los pies son sitios comunes”, aclara.

Si bien existen zonas específicas en las que se instala el mal olor, también se da la bromhidrosis ecrina generalizada, que puede deberse a la ingestión de ciertos alimentos o sustancias, y/o a enfermedades sistémicas. Entre ellos están una dieta con mucho ajo, cebolla, curry, la ingesta de alcohol, de medicamentos como penicilina y bromuros, las toxinas como por ejemplo los metales pesados, los trastornos metabólicos (fenilcetonuria, trimetilaminuria, acidemia isovalérica, hipermethioninemia), las enfermedades sistémicas como insuficiencia hepática o renal, gota, escorbuto, fiebre tifoidea.

En la pubertad existe un momento biológico de los malos olores, pero es fugaz y está sujeto al proceso de desarrollo físico y sexual de los adolescentes. Villarroel explica que la dihidrotestosterona, una hormona localizada en la piel de las axilas, produce un peculiar olor.

Una fuerte depresión también podría ocasionar el desapego a los hábitos higiénicos debido a la apatía, a la desilusión, a ver la vida como vegetativa, a la falta de fuerzas y de estímulos para seguir adelante. Si esa tristeza crónica quita hasta el hambre, si provoca autoabandono y aislamiento, una de las menores preocupaciones tendrá que ver con la limpieza o con qué puedan pensar los demás si la casa y el cuerpo del depresivo huelen mal. En este caso, el tratamiento es peculiar, sicológico y/o siquiátrico, porque el proviene de las profundidades de la mente humana.

En determinadas situaciones emocionales, como los nervios, el estrés, el miedo, etc., la sudoración se acentúa, pero no debería oler mal necesariamente, a no ser que exista el problema de la bromhidrosis.

Christian Fleche, experto en descodificación biológica que estará en Bolivia en agosto, tiene su propia hipótesis emocional. “Cada expresión del cuerpo tiene un sentido, desde mi experiencia, vi que el mal olor del cuerpo tiene que ver con identidad, con que necesito informar al otro de que yo existo, y doy esta señal de olor porque siento rechazo y busco atrapar la atención de los demás. La otra hipótesis es que la persona siente que lleva algo sucio dentro de ella y quiere poner afuera esas cosas sucias”, sostiene.

El diagnóstico

Cuando se da la bromhidrosis, los pacientes suelen visitar al endocrinólogo pensando en que tiene origen hormonal, pero Villarroel sugiere en primera instancia ir a consulta con el dermatólogo, el internistas o el médico general. Asimismo, reconoce que no existe un análisis específico para entender el problema de la bromhidrosis o mal olor corporal. “Primero se les explica que la posibilidad de tener esto es de 1 sobre 100. Luego determinamos en qué lugares tiene el mal olor, ver su ambiente, qué estimula el exceso de sudoración, etc. Hay personas con mal olor que no tienen claro dónde huelen y es en todo el cuerpo, eso es más complicado, a veces es por enfermedades. No hay un laboratorio específico para determinar esto y generalmente no es necesario, menos si se trata de malos olores localizados; si es generalizado, depende de la historia clínica de la función renal, del hígado, de la tiroides (el hipertiroidismo causa exceso de sudor). Vemos qué medicamentos toman, si están expuestos a metales pesados, a toxinas, porque hay gente que trabaja en el campo, etc.”, argumenta Douglas.

Tratamiento

Una vez instalada la bromhidrosis en el cuerpo y en la vida social, familiar y de pareja de la persona que la padece y que ve afectada su autoestima, toca buscar la solución a su problema cuando es de origen físico, porque el emocional, como se dijo antes, pasa por sicólogo y/o siquiatra.

Para las axilas existen los desodorantes de aluminio que atenúan la sudoración y, con ello, los malos olores. Durante los últimos años, el aluminio en los cosméticos fue relacionado con el cáncer de mama y el Alzheimer, pero no existen pruebas ni estudios rigurosos que demuestren la interacción.

Para los pies están los talcos, pero no son suficientes. Hay varias recomendaciones, como cambiar los calcetines varias veces al día, evitar los zapatos cerrados y optar por los de material adecuado para la traspiración.

Una medida más arriesgada para pies, axilas y manos tiene que ver con la aplicación de toxina botulínica, más conocida como bótox, que ayuda a detener la producción de sudor. Los pinchazos de bótox pueden paralizar casi todo el sudor durante cuatro o seis meses, pero es un tratamiento temporal, bastante doloroso y, al menos en los pies, es 30% menos efectivo que en otras partes del cuerpo. Según Villarroel, en el caso de las manos puede dejar la sensación de pérdida de fuerza.

Otra alternativa más extrema, en caso de que las anteriores no funcionen, es una especie de liposucción en las axilas, para extirpar las glándulas sudoríparas. “Siempre existen los riesgos del sangrado porque es un área muy vascularizada, con posibilidad de infección y de dañar algún nervio”, advierte Villarroel. Asimismo, puede darse el caso del sudor compensatorio, es decir que se deja de sudar de la parte extirpada, pero se aumenta en otra parte, la espalda, por ejemplo.

En caso de mal aliento, Villarroel dice que es tabú lo de problemas en el estómago y sugiere limpieza de la lengua.