La donación de sangre crece, pero falta incentivo estatal para atraer a más donantes

El año pasado, 31.244 personas extendieron el brazo para donar sangre a sus semejantes en Santa Cruz, una cifra considerada importante, pues representa un incremento del 100%, ya que hasta hace cinco años solo la mitad de esa cantidad se animaba a la donación apremiada sobre todo para asistir a un ser querido, según datos proporcionados por el Banco de Sangre local, que hoy tendrá actividades especiales en el Día Mundial del Donante de Sangre.

Hay dos tipos de donación: la de reposición (que predomina en nuestro medio) y la voluntaria. Esta última ha experimentado un repunte en la capital cruceña, con un incremento del 33% el año pasado, de acuerdo con la información del gerente general del Banco de Sangre, Elar Vaca Díez.

Y precisamente es eso lo que se quiere. La progresión de la donación voluntaria hasta convertirla en un hábito en la población, dijo Yitzhak Leigue, director médico del Banco de Sangre, un partidario de ofrecer incentivo a la gente para impulsar la donación consciente.

A decir del médico, en otros países el Estado incentiva la donación con días libres, con transporte gratuito o con la simplificación de los trámites de licencia de conducir.



Carlos Andrés Contreras Peredo (29) donó sangre el martes para su tío. Antes lo hizo un par de veces para otras personas, por lo que ya pasó a formar parte de la red de donantes del banco, donde el personal médico elogia su buena condición de salud y su ostensible vena que facilita la extracción del líquido vital.



“En unos días me darán mi carné de donante. Parece que seguiré donando por el espíritu solidario que me caracteriza y porque en el banco me informaron de que donar es una manera de limpiar la sangre, la cual se regenera con una buena alimentación”, manifestó Carlos Andrés, un exempleado de Correos que quedó sin trabajo por el cierre de la empresa estatal y ahora busca una nueva fuente laboral.



La ORH+, la más común

La sangre producida por el banco cruceño es de alta calidad por los reactivos óptimos, por el nivel profesional de su personal y por los controles que periódicamente hace la Organización Panamericana de la Salud desde Brasil, dijo Elar Vaca Díez.



El Banco de Sangre produjo el año pasado 84.030 unidades para cubrir la alta demanda de hospitales públicos y clínicas privadas de la capital cruceña y de las provincias. Los tipos de sangre más demandados son el ORH+, con un 70%; el ARH+, con un 20%; el BRH+, con un 10%, y el ORH+, con un 1%.



De los centros de tercer nivel, el que más requiere es el hospital Japonés; le siguen la maternidad Percy Boland, el Hospital de Niños Mario Ortiz y el Oncológico, que recibe sangre gratuita para los pacientes de 5 a 15 años gracias a una resolución administrativa de la Gobernación.



Por otro lado, la Caja Nacional de Salud también está en campaña para la recolección de sangre en su propio banco situado en el hospital Obrero. Las médicas Teresa Rodríguez y Giovanna Caso instaron a la población a donar con el lema Donar sangre es donar vida. La CNS necesita al menos 1.000 unidades al mes para sus pacientes.

DÍA DE SOLIDARIDAD

Para fomentar la donación

El lema de las NN UU para este año es Date a los demás. Dona sangre, comparte vida.



Actividades

Hoy, por la mañana, en el Banco de Sangre habrá un acto de celebración, en la calle Cuéllar Nº 430. El sábado, en la Manzana Uno, se realizará una campaña y se homenajeará a las instituciones que colaboran con la recolección de sangre.



Falsos mitos

Las mujeres pueden donar cada cuatro meses, los varones, cada tres meses. No engorda ni causa enfermedades.