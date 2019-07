‘La casa de papel 3’, la banda regresa con un nuevo golpe en un giro inesperado

Seguramente no faltó el que se despertó hoy, a las 03:00, para ver el regreso de una de las series más esperadas: La casa de papel 3. ¡Sí!, finalmente, y después de una larga espera, la producción española ya se encuentra en la plataforma de streaming Netflix.

Pero ¿qué es lo que se viene con este fenomenal grupo de antihéroes? y, sobre todo ¿serás de los que se desvele para verla en un solo fin de semana? Lo que al principio parecen unas vacaciones idílicas, no tardarán en experimentar un giro inesperado que nos dejará con la boca abierta.

La trama

Esta nueva entrega, que comenzó con el que parecía el atraco perfecto llevado a cabo por una banda liderada por El profesor (Álvaro Morte), nos permitirá descubrir qué pasó después del golpe del grupo integrado por Río (Miguel Herrán), Tokio (Úrsula Corberó), Berlín (Pedro Alonso), Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) y Berlín (Pedro Alonso).

Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, El profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el más grande jamás pensado: intentar robar el Banco de España.

Los personajes

La mayoría de personajes que ya se ganaron los corazones de millones de personas en las anteriores entregas volverán para la tercera temporada.

No nos hagamos los desentendidos, ¿qué es lo que más se preguntan los seguidores de La casa de papel? ¿Regresa Berlín? “Más allá de la incógnita, que se va a resolver muy rápido, lo importante es lo que me da un buen sabor de boca y es que la serie no se ha conformado con lo que articuló y ha seguido con una buena cuestión, esa es la buena noticia”, indicó Alonso en una entrevista en CNN en español.

¿Habrá nuevas caras? La plataforma confirmó algunos personajes nuevos como la inspectora Alicia Sierra, cuyo objetivo será encarcelar al grupo. Sierra será interpretada por Najwa Nimri, antes presa de Vis a Vis.

Netflix también fichó a Rodrigo de la Serna (Palermo), Luka Peros (Marsella), Hovik Keuchkerian (Bogotá)y Fernando Cayo (Tamayo). A pesar de que no está confirmado, ha habido rumores sobre la posibilidad de que el modelo y actor Jon Kortajarena pueda haber tenido una pequeña participación, principalmente tras haber subido un video a su cuenta de Instagram con el clásico enterizo rojo y la máscara de Dalí.

Algunas curiosidades

No cabe duda de que debido al éxito que ha tenido la ficción, el presupuesto para la esperada tercera entrega no se ha quedado corto, y se refleja en las localizaciones escogidas para llevar a cabo el rodaje, entre las que encontramos Madrid, Florencia y Tailandia.

Pero parece que la plataforma no quiere soltar una de sus series más populares y ya están grabando la parte cuatro. De hecho, no nos extrañaría que cuando renovó para la tercera parte, estuviese ya contemplado hacer dos más, es decir, dividir la temporada.

Otra curiosidad es que el creador y productor, Alex Pina, confesó que antes tardaban 12 días para el rodaje de un episodio, sin embargo, ¡ahora tardan 22 días en grabar un único capítulo para la temporada tres! Esto supone que el tiempo invertido es un 80% mayor para menor tiempo de duración: ahora 50 minutos, antes 70.