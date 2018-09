La amistad no conoce especies en Pie Pequeño

Una versión contraria a la afamada leyenda de Pie Grande es el filme Pie pequeño, una historia de amistad, valentía y emoción.

Todo comienza cuando recorriendo las montañas de nieve, el yeti Migo ve cómo una avioneta se precipita y al impactarse arroja a un ser humano. Al intentar tener comunicación con él será imposible, ya que este activa su paracaídas y se aleja del lugar.

Al volver a la comunidad yeti cuenta su aventura, pero nadie le cree, por lo que arriesgando su vida decide salir de la aldea nevada para probar la verdad. Al llegar a la tierra de humanos se topará con ese ser al que nombró ‘Pie pequeño’ la primera vez que lo vio. Al principio ambos quedarán asustados, pero poco a poco nacerá entre ellos una gran amistad.

Un colombiano en el filme

El cantante y jurado de La Voz Kids Colombia, Sebastián Yatra, dio vida a la voz de Migo, el personaje principal del filme.

Yatra realizó el doblaje en la versión en español que se proyecta en toda Latinoamérica, dándole vida y un toque latino al humor y la diversión del personaje. Además interpreta una de las canciones originales de la película, Perfection.

La producción fue dirigida por Karey Kirkpatrick, director ganador del premio Annie por Over the Hedge y nominado al mismo premio por los guiones Chicken Run y James and the Gian Peach.