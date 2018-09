La Uagrm abre policonsultorio médico para atender al público

El policonsultorio médico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno abrió ayer sus puertas al público en general en un acto inaugural en el que se informó de que galenos altamente capacitados atenderán a la población, para empezar, en nueve especialidades, con la ventaja de que las consultas serán a precios accesibles para todo bolsillo.

El centro médico se integró al sistema de salud de Santa Cruz de la Sierra con autorización del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Atenderá a pacientes de todas las edades en las especialidades de medicina interna, pediatría, cirugía y ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, urología, siquiatría, nutrición y diabetología.

Reinerio Vargas Banegas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana de la Uagrm, y uno de los impulsores del proyecto, no ocultó su satisfacción por la puesta en marcha del policonsultorio y manifestó que el precio de las consultas es bajo en comparación a otros hospitales del sistema porque se pretende llegar a la población más desprotegida de la ciudad.

La consulta interna costará Bs 20 y la consulta a un médico especialista, Bs 40.

12 horas de atención

“Atenderemos a precios ínfimos porque no queremos lucrar, sino dar un servicio a la sociedad. El que no tenga para pagar, la visitadora social lo determinará en un estudio y no se le cobrará”, indicó Vargas.

El centro asistencial, ubicado en el módulo 210, sobre la avenida Busch, ingresando por una entrada peatonal próxima al segundo anillo, atenderá desde las 8:00 hasta las 20:00.

La infraestructura acondicionada para el efecto cuenta con tres consultorios y una enfermería. Dentro de un par de meses se habilitarán otros dos consultorios. “Contamos con equipos modernos, pero fundamentalmente con profesionales de alta calidad. Calculo que podremos atender a unas 100 personas por día con dos médicos generales, dos enfermeras de planta y con alrededor de 25 especialistas. Yo, por ejemplo, atenderé los martes, jueves y viernes”, señaló Vargas.

Saúl Rosas, rector de la Uagrm, expresó: “La decisión que tomó la universidad es llegar a su pueblo con algo tan importante como es la salud. Por esa razón quiero agradecer a los docentes y estudiantes. En Santa Cruz por lo menos hay unas 800.000 personas pobres, de las cuales unas 200.000 viven en la extrema pobreza. Por lo tanto, no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades más básicas y tampoco la posibilidad de ir a un médico o adquirir medicamentos”.

Joaquín Monasterio, director del Sedes, estuvo en el acto inaugural junto con invitados especiales y destacó el aporte de la universidad.

“Considero que esto marca un hito. La universidad ha ido incursionando de a poco en el campo de la salud y creo que ha dado pasos muy importantes para ser una protagonista principal en mejorar la salud de nuestra gente. Hemos dado el aval para que este centro funcione; su aporte en el área de la atención primaria es una ayuda grande para los estudiantes y la población en general”, indicó Monasterio.