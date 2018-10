La Fiscalía dijo que este año hubo 85 feminicidios, 12 más que en 2017

De acuerdo con datos de la Fiscalía, de enero a septiembre de 2018 se registraron 85 feminicidios, mientras que en similar periodo de 2017 hubo 73, es decir, que para esta gestión hay un incremento de 12 casos.

Respecto a la violencia familiar, en 2018 se reportaron 18.575 casos, lo que significa un incremento de 2.641 en comparación con 2017, cuando hubo 15.935 hechos. Santa Cruz es el departamento donde se registró mayor cantidad de casos de violencia familiar, de enero a septiembre de 2018, con 4.962. En La Paz hubo 3.953 casos de violencia familiar y le sigue Cochabamba con 3.502. Por el contrario, el departamento con menos casos de violencia es Pando, con 341.

En cuanto a los feminicidios, la mayor cantidad se reportó en Cochabamba con 22, seguida de Santa Cruz y La Paz con 17 cada uno. En el otro extremo de los indicadores está Pando, donde hubo un solo caso. La Fiscalía publicó los datos a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer Boliviana, en homenaje al natalicio de la poetisa Adela Zamudio, que se recordó ayer.

Desde la Defensoría del pueblo

El defensor del pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, hizo notar que en el eje troncal está la mayor población (donde se registra la mayor cantidad de casos de feminicidio), pero a su vez, Cochabamba es el departamento que tiene menos habitantes de los tres del eje y sin embargo es el que lidera en feminicidios con 22 casos, “entonces es preocupante el nivel de violencia en esa región y esa tendencia no es de ahora”.

Paz considera que en todo el eje troncal hay mucha violencia. “Algo está fallando, de repente las políticas de prevención no se están ejecutando de la forma que debiera y lo que más preocupa es que cuando uno conoce los casos a profundidad son realmente muy duros porque se dan en el seno de una familia, en muchos casos dejan huérfanos que quedan traumados. La violencia no nace así nomás, surge como resultado de algo, tenemos que ir ahondando un poco en el porqué y lograr que las políticas de prevención empiecen a actuar ahí”, reflexionó.

Mirada de la Casa de la Mujer

Por su parte, lo primero que observa Miriam Suárez, de la Casa de la Mujer, es la falta de coordinación interinstitucional. “No es ir en contra de una o de otra institución, falta de tiempo, de personal, hay muchas carencias en el sistema que hacen que la coordinación sea lo último que se piensa, no existe la coordinación (Ministerio Público y Fuerza de Lucha contra la Violencia) y no se logra un efecto transformador porque se requiere trabajar de manera conjunta”.

En sus conclusiones Suárez afirma que Santa cruz es el departamento más agresivo contra las mujeres porque así lo dicen las estadísticas. Mientras algunos dirán que Santa Cruz registra la mayor cantidad de hechos de violencia doméstica porque hay más mujeres mejor informadas sobre sus derechos y se animan a denunciar, la directora de la Casa de la Mujer repara en que “lo real y concreto es que las estadísticas demuestran que Santa Cruz es un departamento violento y agresivo”.

¿A quién cargarle la culpa de los índices de violencia familiar y de feminicidios? Para Suárez además de las instituciones que tienen el mandato de llevar hasta el final un proceso investigativo para dar con los culpables de estos delitos, acusa de que como sociedad no podemos cerrar los ojos. “Aquí hay todo un ataque de los grupos ‘antiderechos’. A nombre de la familia, del honor, del apellido, de los hijos hay que perdonar todo. ¡No señores, es en la familia, en la casa, en el hogar donde se cometen las peores violaciones, tenemos que ser críticos! Tenemos que tener la capacidad de mirar lo que está pasando, no cerrar los ojos y no creer en esos cantos conservadores que nos dicen volvamos a la casa, encerrémonos porque (como mujeres) ese es nuestro rol, tenemos que ser madres abnegadas por encima de que somos personas que pensamos que tenemos capacidades”, concluyó.

En 2017

De enero a septiembre hubo 73 feminicidios, 12 menos que en 2018

Para saber...

SALUDO DEL PRESIDENTE

“Nuestro homenaje a la mujer boliviana en su día. Ustedes, hermanas, son un pilar fundamental en la construcción de la nueva #Bolivia; su aporte es trascendental. Junto a la gran poeta Adela Zamudio, recordamos a las valientes y brillantes mujeres bolivianas de nuestra historia”, escribió en su cuenta en Twitter.

REFLEXIÓN DE MONTAÑO

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, pidió a las mujeres bolivianas en su día generar propuestas para el futuro y desarrollo del país, además de políticas de igualdad.