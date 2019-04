Jürgen, el maestro de América, en Bolivia

Alcanzar tus metas muchas veces implica trabajar bastante y tener dinero, pero cuando no lo logras, una buena opción es acudir a la ayuda de un experto. Jürgen Klaric, considerado el ‘maestro de América’ y uno de los influencer más importante en el mundo, llega a Bolivia para dictar el taller Conéctate con el Dinero. En el evento enseñará los ocho hábitos que llevaron a sus empresas al éxito, y que forman parte de los sus tres Best Sellers que ha publicado. Klaric es creador y presidente de la Fundación Business & Innovation Institute of America (BiiA), presente en una veintena de países y con 6,4 millones de estudiantes.

Con un equipo humano profesional, trabaja con avanzada tecnología, que le permite potenciarse en el conocimiento de la mente humana para los procesos de la vida misma.

Asimismo, es el Conferencista en español que más charlas ha dado en el mundo.

Dictará su taller en Santa Cruz este 11 de abril, en el hotel los Tajibos, de 18:00 a 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir por Super Ticket. Consultas /Whatsapp: 70345632 y 76246938.