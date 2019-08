Jürgen Klaric vuelve a Santa Cruz para romper su propio récord

Jürgen Klaric se prepara para batir un nuevo récord en ventas inmobiliarias con el lanzamiento del proyecto NIDO Green Family Habitat, el primer condominio conceptualizado por este prestigioso conferencista, escritor y especialista en neuroventas, neuromarketing y neuroinnovación.

Se trata de un oasis habitacional creado e inspirado para disfrutar la convivencia y esparcimiento con la familia y los amigos, con calidad de vida y servicios completos rodeados de naturaleza.

El condominio está ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz. Tiene dos ingresos controlados con tecnología de punta, uno sobre el octavo anillo y otro sobre el boulevard del Remanso, lo que garantiza una fluida circulación de propietarios y visitantes.

Además de contar con departamentos cómodos y amplios, construidos con materiales de primera calidad, el condominio tiene servicios de tintorería, cafetería y confitería. También cuenta con micromercado y hasta servicio veterinario.

Otra singularidad de NIDO Green Family Habitat, son la serie de amenidades que ofrece, como ser: cardio room, circuito jogging, gimnasio al aire libre, churrasqueras, co-work / kids Nest, club house, área de yoga, piscinas de niños y adultos, parque infantil, salón de uso mixto, etc.

Todos estos aspectos y ventajas de NIDO Green, hacen que Jürgen Klaric se muestre confiado en romper un nuevo récord de ventas. Klaric es reconocido como el mejor vendedor del mundo. El 12 y 13 de junio en la ciudad de Santa Cruz, realiza la venta de 169 apartamentos en 39 horas por el valor de $us 7 millones. Como resultado de esta hazaña, la Official World Record – OWRA, ONG que certifica récords del mundo de manera oficial, el 24 de mayo de 2018 le entrega el certificado de “Mayor número de apartamentos vendidos en un tiempo de 20 horas” por la venta de 77 apartamentos con un valor de $us 4.347.575.

El lanzamiento del condominio tendrá lugar en Santa Cruz del 22 al 25 de agosto, el 26 en Cochabamba, el 27 en La Paz y el 28 en Sucre. El contacto de información es el whatsapp +591 78015000 o +591 77083718.