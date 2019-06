Juan Manuel Aguilar Vargas tiene 23 años, y es el primer ciudadano portador del síndrome Charcot – Marie – Tooth, en titularse como médico profesional en Bolivia. Alcanzando el promedio final de 97 por ciento en la calificación final del examen de grado, obteniendo la excelencia académica.

Manolo como prefiere que lo llamen sus amigos, está muy feliz y contento por este logro importante en su vida. “Es una meta más de las que me he trazado desde que nos informaron a mí y a mi familia, que soy portador del síndrome de CMT. Eso pasó a mis 12 años”, recuerda con su sonrisa picaresca.

“Hasta ahí yo pensaba que era un niño común porque caminaba y hablaba como la mayoría de las personas, sin ningún tipo de problemas. De repente empecé a andar con dificultad, poco a poco era más difícil cada vez mantenerme de pie y caminar sin tropezarme”, cuenta.

Desde muy pequeño Juan Manuel comenzó a demostrar sus buenas aptitudes hacia el estudio, por ejemplo, a los 13 años ya sabía diseñar una página web, a los 14 años obtuvo un certificado en ensamblaje y reparación de computadoras y a los 15 alcanzó el título de técnico medio en programación de sistemas. También ha tenido un gran número de certificados y reconocimientos, uno de ellos es su participación como expositor en la primera “Olimpiada de Anatomía Humana” que se realizó en Sucre.

Con modestia afirma que su sueño es estudiar fuera del país, pero debido a su condición es algo difícil de concretar. “Si no estaría en esta condición, necesitado de la silla de ruedas y una persona que me ayude a moverme, yo estaría en el exterior del país haciendo la especialidad en el área de imagenología que es mi sueño anhelado. Me encantaría conocer Europa por los avances científicos que tienen”, expresó.

Reconocimientos

Rubén Gutiérrez, presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, entregó un reconocimiento a Juan Manuel durante su acto de graduación, afirmando que es un día histórico para el estudio superior del departamento y el país.

“En representación de todos los parlamentarios, entregamos esta distinción a Juan Manuel, por haber obtenido una de las menciones de excelencia pese a sus capacidades diferentes, que no han sido un obstáculo. Debemos creer que no hay límites para el estudio, él será siempre una guía, un ejemplo, un faro para la juventud”, dijo el diputado orureño.

De igual forma Abraham Chambi Valencia, responsable de la unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud, entregó un reconocimiento por el sacrificio que ha demostrado. “Nuestra total admiración a nuestro colega. Como Ministerio de Salud siempre vamos a motivar a los jóvenes para que alcancen sus objetivos, que tienen futuro”, dijo Chambi.

Una vida sacrificada

Desde el colegio uno de los grandes ídolos de Juan Manuel es el físico Stephen Hawking, pero también admira a otros personajes como el luchador de la RAW, Rey Misterio y le gusta mirar la serie Dragon Ball Z.

Sin embargo son sus padres a los que más admira por todo el esfuerzo que han hecho para que salga adelante. Su madre Miriam Vargas, es profesora y tuvo que dejar una de las escuelas donde trabajaba, para poder llevarlo a la universidad. “Los primeros años fueron duros porque me tenía que cargar a su espalda y subirme cuatro pisos para llegar a mi curso. A medida que fui creciendo pesaba más y era más difícil para ella”, recuerda.

De igual forma su padre Lucio Aguilar, siempre lo ha apoyado en las buenas y en las malas, de cerca o lejos, ya que por su oficio de policía muchas veces tiene que estar fuera de casa por mucho tiempo. “Ha sido muy difícil para él estar a mi lado. Pero se ha dado modos, porque para él siempre ha sido importante su familia y así lo ha demostrado hasta ahora”, afirma.

Don Lucio está junto a su familia en la sala de su hogar. Con la mano izquierda levanta del suelo un par de zapatos y dice que esos calzaditos tienen su historia, ya que los acompañaron a “Manolito” desde el nivel primario, salieron bachiller junto a él y ahora que se han graduado siguen acompañándolo.

PARA SABER

CONDICIÓN

La enfermedad de Charcot – Marie - Tooth, también conocido con CMT, es un grupo de trastornos hereditarios que atacan a los nervios periféricos afectando a cerca de 2,8 millones de habitantes en todo el mundo. Hay más de 90 tipos de CMT y la causa más común es la diabetes.

UN EJEMPLO A SEGUIR

Con solo 23 años, Juan Manuel, se tituló en medicina, pero previamente durante sus estudios obtuvo una gran cantidad de certificados en ramas tecnológicas, además de reconocimientos en su colegio y universidad. Posteriormente apunta a realizar una especialidad.