José Luis Cordeiro: “Para 2045 el envejecimiento se curará y la muerte será opcional”

El ingeniero José Luis Cordeiro, que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades de tecnología más avanzadas de Estados Unidos, expuso anoche en la Cainco sobre su libro La muerte de la muerte, (coautor, David Wood) en el que explica cómo en los próximos años se curará y revertirá el envejecimiento de las personas y, los que quieran, podrán vivir indefinidamente jóvenes.

Este científico señala que la humanidad podrá morir por cualquier motivo, menos por causas naturales y calcula que para 2045 la muerte será solo una opción y se lo hará controlando ciertas células como hizo la naturaleza para que algunas células sean inmortales, como las células madre, las germinales y las cancerígenas, por citar algunas.

Explíquenos el contenido del libro

Es un libro básicamente sobre rejuvenecimiento biológico. Cómo en los próximos años vamos a curar y revertir el envejecimiento; y, los que quieran, podrán vivir indefinidamente jóvenes, no viejos, pues eso no lo quiere nadie.

¿Su tesis tiene asidero científico?

Tenemos ya ratones que viven el equivalente a 200 años humanos, mosquitos que viven cuatro veces más y gusanos que lo hacen 10 veces más. Además, ya sabemos que hay células inmortales como el cáncer, cuyas mutaciones detienen el envejecimiento celular. Asimismo, las células germinales y las células madres tampoco envejecen, son biológicamente inmortales. Eso no significa que no mueran porque, aunque no envejecen, se las puede matar. Hay unos avances increíbles. En 2012, se logró rejuvenecer células. El premio Nobel de Medicina se le dio ese año al científico japonés Shin’ya Yamanaka por rejuvenecer células cambiando genes de una célula vieja y la volvió joven. Entonces, hoy sabemos que es posible controlar y revertir el envejecimiento, y que es un problema técnico y, por lo tanto, tendrá una solución técnica. Nosotros estimamos que nos va a tomar dos o tres décadas curar el envejecimiento para que la gente pueda vivir joven todo el tiempo que quiera.

¿Qué tanto tiene que ver la medicina en esto?

El libro habla desde el punto de vista científico. La medicina actual tiene muchas prácticas que pronto serán obsoletas; por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia no se van a usar dentro de 10 años. Son procedimientos barbáricos que en el futuro ni los vamos a recordar. Como hace 100 años se utilizaban las sangrías. Todos los médicos recomendaban sangrías con sanguijuelas para sacar sangre; hoy sabemos que era un procedimiento bárbaro realmente.

Mi coautor, que es un científico británico, y yo, hemos escrito este libro con los últimos avances de la ciencia, pero adicionalmente la otra parte del libro es la defensa moral de revertir el envejecimiento, porque la gente muere de vieja y de las enfermedades ligadas al envejecimiento, que son principalmente tres: las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, párkinson y demencia; las enfermedades cardiovasculares del corazón y del sistema circulatorio, y el cáncer, que puede dar en cualquier parte del cuerpo.

Esas son las tres principales causas de muerte en el mundo. No es como en el pasado que la gente moría de las enfermedades infecciosas o moría en las guerras. Hoy, claro que hay guerras, claro que hay enfermedades infecciosas, pero la gente hoy muere principalmente de vieja. En los países avanzados más del 90% de la gente muere de vieja y de las enfermedades ligadas al envejecimiento. Explico todo esto porque no hay nada más ético, nada más noble que revertir el envejecimiento que es de lo que mueren las personas hoy por hoy.

¿Cuándo estima que se puede poner en práctica este procedimiento?

Nosotros estimamos que a más tardar en el año 2045 vamos a poder rejuvenecer a las personas y también hablamos de lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad, que será para el año 2029. Por cada año vivido vamos a ganar otro año de vida, puesto que la expectativa de vida sigue aumentando. Luego se iniciarán las terapias de rejuvenecimiento que yo explico en el libro. Vivimos en el tiempo más apasionante, estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal y yo le pregunto a la gente ¿Dónde quieren estar? Entre los últimos que se mueren o los primeros que van a poder vivir jóvenes indefinidamente.

Eso suena como la versión moderna de la fuente de la juventud...

Correcto. Lo que pasa es que en el pasado no teníamos la tecnología ni el conocimiento que hoy tenemos. La disrupción es tan grande que el sector médico tradicional no lo entiende, pero afortunadamente hay compañías informáticas, de computación que han visto que el envejecimiento es un problema técnico, especialmente después de la secuencia del genoma; por eso Microsoft anunció que en 10 años piensa curar el cáncer, esto no lo digo yo, lo dice Microsoft porque en la secuencia del genoma se pueden encontrar las mutaciones que genera el cáncer. Pero IBM también ha creado el robot más avanzado en inteligencia artificial en medicina. Se llama doctor Watson, que es el mejor oncólogo del mundo, porque ha visto todos los casos médicos disponibles y tiene una experiencia aumentando exponencialmente a la que los médicos humanos tienen.

Google ha creado una filial que se llama Calico y esperan eliminar la muerte y el envejecimiento en dos o tres décadas.

¿Cuando llegue ese momento, se podrá aplicar en todas partes del mundo?

Estas van a ser tecnologías sumamente baratas al alcance de todo el mundo. Al igual que hoy, que todo el mundo tiene celulares, las técnicas de rejuvenecimiento serán baratísimas porque se las hará a nivel molecular. Los seres humanos somos muy baratos, todo mundo sabe que básicamente somos un 70% agua y el otro 30% somos los elementos químicos más abundantes y baratos: somos un poco de carbono, un poco de potasio, de sodio, de nitrógeno, etc. Cuando lleguemos a nivel molecular en la medicina va a ser muy barato mantener a un humano joven, porque somos baratos, no costamos más de $us 100 en materia prima. Todo está explicado en el libro, recomiendo que lo adquieran porque las regalías serán para dos fundaciones: una en California y otra en España para la investigación científica contra el envejecimiento.

PERFIL

Ciudadano de mundo

Nació en Venezuela (1962), de padres europeos; se educó en Europa y América del Norte, y ha trabajado en África, Asia, Europa y América. Ha visitado más de 130 países en 5 continentes.