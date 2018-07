La película de Street Fighter se ha convertido en una película de culto con el pasar de los años. Fue protagonizada por Jean-Claude Van Damme, quien interpretaba a Guile, y según señaló el director del filme, Steven Edward de Souza, lo hizo bajo el influjo de la cocaína durante gran parte del rodaje.

El director explicó aseguró que “Jean-Claude estaba fuera de si por la cocaína”, incluso menciona que el estudio contrató a una persona para que se hiciera cargo de él, pero finalmente este resultó ser una mala influencia.

Este es el trailer de la película:

Según detalla a The Guardian, en esa época el actor consumía 10 gramos al día y gastaba alrededor de $us 10.000 a la semana. “Era un hombre interesante, pero era extremadamente difícil trabajar con él. Hay un montón de historias que no puedo compartir”, complementó.

El acto recobró vigencia a raíz del estilo particular de actuación que implementó en alguna de las películas, como es el caso de este video a continuación.