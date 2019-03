Ivy Mix, la icónica mixóloga que fue rechazada para trabajar en un bar por ser mujer

Es una de las cocteleras número uno del mundo. La misma a la que le negaron un trabajo en un bar de Manhattan por ser mujer, en el año 2011. Ahora Ivy Mix (33) viaja por todas partes representando a varias marcas de bebidas; estuvo en Bolivia, específicamente en Tarija y Santa Cruz de la Sierra, como parte de una gira por Latinoamérica propiciada por la marca de Singani 63, del oscarizado Steven Soderbergh, que se enamoró del destilado nacional y que ahora lo lleva por varios países.

Ivy además tiene su local en Brooklyn, donde vive; desde ahí hace probar a sus diversos clientes los sabores latinos que aprendió en cuatro años de viaje mochilero. Hace ocho años organiza el evento Speed Rack que promueve el talento de feroces bartenders mujeres, y con el que a fines de este 2019 habrá reunido un millón de dólares en favor de las mujeres con cáncer de mama.

La fama le llegó tras ganar el American Bartender of the Year at the Tales of the Cocktail Spirited Awards de EEUU en 2015. ¿Por qué rescatar los sabores de América Latina?

Nací en Vermont, un lugar muy pequeño. A los 19 años le dije a mi mamá que quería viajar y aprender un idioma distinto, no me importaba dónde. Llegué a Guatemala, me encontré con América Latina y su cultura tan sonriente, a personas con ganas de vivir.

¿Entonces por qué hoy te anclaste en Nueva York?

Hace cuatro años tengo un bar que se llama Leyenda, en Brooklyn, es una barra de los destilados y la comida latinoamericana. Es mi forma de volver a Latinoamérica, y como aquí hay una población muy diversa, tenemos bebidas como Quilmes, singani, etc.

¿Por qué incluiste singani en tu oferta?

Lo llevó un hombre a mi bar hace dos años, no tenía nada de Bolivia y como quiero mostrar el mundo, y además es riquísimo -floral-, me convencí. Busco que la gente sepa que hay algo más que tequila.

¿Empezaste de mesera?

Comencé en un bar en Guatemala, cuando estudiaba español y enseñaba fotografía a chicas en un orfanato. Tenía 19 años -en Estados Unidos podemos tomar bebidas a los 21- fui caminando por una ciudad que se llama Antigua, colonial, preciosa, entré en un bar a tomar una ‘chela’, encontré un chico ahí que me dijo “tienes que volver”. Fui cada día por dos o tres meses, la cuenta se me hizo dos mil dólares y no podía llamar a mi mamá para pedirle eso. Empecé a trabajar para pagar y me di cuenta de que podía ganar dinero.

¿Sabías preparar tragos?

No. En 2008 me mudé a Nueva York, a Brooklyn, empezó la crisis económica en Estados Unidos, yo tenía ganas de trabajar en galerías de arte y como lo hacía gratis en una de ellas tuve que trabajar en restaurantes y bares con paga, uno de ellos en Manhattan de mesera, pero me di cuenta de que podía hacer el trabajo de bartender, que era más creativo, más arte. Compré un montón de libros, leí mucho sobre el tema, después de seis meses pedí un trabajo en ese bar y me dijeron que no porque era mujer. Dejé ese trabajo y conseguí otro en Brooklyn, y poco a poco subí los niveles.

¿Un concurso de bartender te hizo famosa?

Cuando me negaron el trabajo en 2011 por ser mujer, percibí que no conocía a muchas mujeres en los mejores bares del mundo, porque la persona para ser mixóloga debía tener bigotes. Entonces en 2015 me nominaron para participar en una competencia que es la más grande en coctelería a escala mundial, fui la primera mujer en ganar y eso significó mucho.

Después yo hice una competencia de esta cultura coctelera, que se llama Speed Rack, para mujeres de todo el mundo.

Con tu evento Speed Rack recaudás dinero para el cáncer de mama.

Le dije a mi socia que quería hacer este evento para las mujeres, para decirles “aquí estamos”. Decidí vender las entradas porque es una gran fiesta, divertida, que hacemos en varios lugares del mundo y que vamos a traer a Latinoamérica. Tengo la posibilidad de guardar dinero y después de ocho años vamos a reunir ya un millón de dólares para el cáncer de mama. En Estados Unidos hacemos ocho eventos cada año y nueve con las finales, también en Canadá, Australia, Asia; estamos cambiando de lugar, vamos a hacerlo en México y en Buenos Aires. Probablemente hemos ayudado a más de 2.500 mujeres; en cada ocasión participan como 50 mujeres y asisten 500 personas en cada cita. En las finales reunimos hasta hasta 1.200. Nos vemos obligados a hacer Speed Rack en un salón de conciertos, es impresionante la cantidad de gente que viene.

¿Qué es la mujer para vos luego de que te tocó escuchar un no al inicio de tu carrera en coctelería?

Especialmente ahora estamos viviendo en un momento de movimientos como Me Too, Ni Una Menos, etc. Ser mujer siempre ha sido difícil, escalar niveles, especialmente en las barras, en los bares; hay personas que no quieren ver una mujer, menos aún si está embarazada, nos ven como si solo fuéramos un símbolo de sexo, pero somos mucho más, somos muy inteligentes, tenemos calidez, la capacidad de servir y de ser hospitalarias, de dar la bienvenida a la barra como si se tratara de una casa. Es pura mier... que las mujeres no pueden subir niveles. Lamentablemente todavía en cualquier trabajo, como por ejemplo en la política, apenas hay un par de mujeres en los más altos niveles.

No debe ser un oficio sencillo ¿Has sufrido acoso?

Sí, además de ser mujer y trabajar en Estados Unidos es un poco peligroso cuando se trata de cuidarnos. Estoy tratando de asegurar a las mujeres cuando estamos trabajando porque tenemos que cerrar el bar a las dos o tres de la madrugada, ir en un taxi con la propina, es riesgoso. Quedan muchos estereotipos para romper.

Te dijeron no en un trabajo por el hecho de ser mujer en 2011, no hace tanto tiempo. Muchos podrían pensar que Estados Unidos es más avanzado en materia de derechos.

Falta. La única persona que pudo pararse frente a Trump fue una mujer. Probablemente si Hillary Clinton hubiera sido de otro sexo ganaba. Todo está cambiando mucho y ahora la gente se está dando cuenta de lo que es ser mujer, del Ni Una Menos, del Me Too, pero aún no es fácil el tema. Cuántos hombres conocen que crien hijos solos: muy pocos. Y cuando los hay, todo el mundo se admira.

¿Has pensado en crear tu propio trago envasado?

Tengo ganas de hacer algo así, pero en Estados Unidos no puedo tener un bar y vender alcohol si tengo mi propia marca. Es ilegal.

¿Qué hacés además de atender tu bar y organizar el evento Speed Rack?

Trabajo para marcas diferentes, a veces voy a eventos, viajo muchísimo, veo el mundo y es algo que me gusta bastante.

¿Qué rescatás de Bolivia?

Cuando conocí Bolivia me gustó la gente, es real, con historias de guerras como la del Pacífico, etc. Lo que han vivido ustedes es como que ‘sucks’ (apesta), y todavía hay un orgullo más fuerte que eso, algo auténtico. Para ser boliviano hay que tener una historia, no es fácil, hay que pelear. Es como ser mujer, difícil, por eso entiendo esa lucha. A pesar de ser un lugar donde nada es tan fácil, se siente más la identidad, siento como si nos conociéramos. Me caen bien.