Instituciones reconocen el valor y sacrificio de las madres

Madres y abuelas fueron agasajados durante la jornada de ayer en la capital cruceña y en las provincias por parte de instituciones públicas y privadas en honor a la sacrificada labor de las mujeres en su papel de progenitoras, de amas de casa, de trabajadoras, entre otros oficios que desempeñan en la sociedad.

En horas previas al Día de la Madre, a celebrarse este domingo, ayer por la mañana la Gobernación entregó de forma gratuita, en un acto en la Casa del Adulto Mayor, 400 lentes y más de 500 placas dentales para personas de la tercera edad.

En el lugar estuvieron Duberty Soleto, director de Políticas Sociales; Sonia Vincenti, directora de Coordinación Social y Óscar Urenda, secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, que compartieron con las abuelitas en una amena velada.

Liduvina Ávila Coca (63), una de las invitadas al agasajo, dio su homenaje a las madres con coplas de su autoría y también ‘dio palo’ a los hombres con rimas picarescas. “Soy de San Juan del Rosario (Samaipata); me vine a la ciudad a buscar trabajo y acá vivo hace años con mis tres hijos”, dijo Liduvina, que trabaja en tareas de limpieza en la Casa del Adulto Mayor y en sus ratos libres compone coplas y las guarda para el momento apropiado.

En las provincias



En las zonas rurales también se reconoció el papel de las madres. En San Matías y en Pailón, por citar algunas poblaciones, hubo festejos, sobre todo en las unidades educativas.

En San Ignacio, el periodista Carlos Quinquiví recogió una historia que representa la vida de miles de mujeres bolivianas. Es la de Virginia Caupi (65) y su hija Elena, que no tendrán regalos para este 27 de mayo por su situación de pobreza.



Son dos valientes mujeres chiquitanas indígenas de la comunidad San Rafaelito de Sutuniquiña. Ambas son madres y viven en una humilde casita. Sobreviven del chaco y de sus productos. Casi todos los días, como ha-

cen muchas mujeres, van al monte y juntan leña para cocinar, pues carecen de gas a domicilio y

de dinero.



Dicen estar orgullosas de ser madres, de tener una numerosa familia y de criar a sus hijos con valores como el trabajo, el respeto, la solidaridad y la honestidad heredados de sus ancestros.



Virginia Caupi no sabe leer ni escribir porque no fue a la escuela. Se dedicó a criar a sus nueve hijos (todos vivos). Afirma que no espera un regalo en este 27 de mayo, se conforma con que sus nietos le regalen una tarjetita o un abrazo.

Pasarán el 27 en el hospital



Muchas mamás pasarán el Día de la Madre en los hospitales. Es la realidad, por ejemplo, de Victoria Soto Chávez, madre de Soraida (8), una niña que padece de leucemia y recibe atención en el hospital Oncológico.



“No me puedo descuidar a mi hija. Mi esposo se encarga de cuidar la casa y a mi hijo de cuatro años”, reveló.



Adelaida Rosales Faldín también vive duros momentos por el cáncer que sufre su niño de tres años. “Está así desde hace siete meses. Es muy duro para mí y mi familia. Somos de San Miguel de Velasco, pero tuvimos que venirnos a la ciudad por mi hijo. Hay que luchar hasta donde se pueda. Mi otro hijo, de cinco años, está con su papá, que es ayudante de albañil”, expresó entre lágrimas la mujer.



Un grupo de damas de la Legión cruceña de combate al cáncer donó toallas y sábanas a todas las madres del sector pediatría del Oncológico, como un pequeño homenaje al sacrificio de estas madres ejemplares.