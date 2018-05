Insólito: mira lo que exigen en Venezuela a familiares de presos

La crisis que atraviesa Venezuela también se ve plasmada en el hacinamiento, la desidia y a los problemas que aquejan a la población carcelaria del país gobernado por Nicolás Maduro.

Ahora los reos deben sacar dinero de donde no tienen para comprarse uniforme y otros objetos que son exigidos por el Ministerio de Servicios Penitenciario, según la denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Después de darse varios traslados de presos de una cárcel a otra, varios fueron abandonados a su suerte sin poder ser atendidos por sus familias.

“Últimamente se empezaron a registrar incidentes de inseguridad, se trata de combatir mafias penitenciarias”, expuso la ministra Iris Varela.

La autoridad también aseguró que en ningún momento escuchó las plegarias de los deudos, quienes simplemente no tienen dinero para trasladarse de un sitio a otro, según el portal del diario venezolano La Patilla.

Además de esto, a los familiares les entregaron una lista de objetos que deben llevarle a los presos, o de lo contrario podrían ser trasladados a otros penales aún más lejanos. El detalle a continuación:

Agua mineral (máximo 5 litros).

Una comida preparada (sin hueso o espina). En este caso piden una comida por cada visitante más la del privado de libertad, los cuales deben estar depositados en un envase de plástico o anime.

Un refresco o jugo de 2 litros.

Una poción de postre.

2 franelas de color amarillo.

2 shorts de color amarillo.

2 pantalones deportivos de color amarillo.

Un par de zapatos deportivos de color negro y sin trenzas.

Un par de chancletas plásticas.

3 pares de medias blancas.

3 boxers de color claro.

Una toalla de baño de color claro.

Una colchoneta sin resorte.

Un juego de sabanas de color claro.

Crema dental.

Un cepillo dental.

Un desodorante.

2 jabones de baño.

Un champú.

“Un uniforme no hace la diferencia ni logra la reinserción de los privados de libertad en sociedad. En vez de fortalecer el sistema carcelario eliminan las cárceles. Los reclusos de Venezuela deberían estar sembrando", manifestó Humberto Prado, director del OVP.

Asimismo, el funcionario lanzó la interrogante de "por qué no están trabajando, por qué no elaboran uniformes para policías o por qué no se dedican a la carpintería, ganadería o artesanía”, sentenció Humberto Prado, director del OVP.

Cabe destacar que según la data del Presupuesto 2017, asignado al ministerio de Servicios Penitenciarios, un total de 2.608.506.289 bolívares (unos $us 26.000) fueron otorgados para la compra de uniformes para 167.000 reclusos.

“No solo estigmatizan a los privados de libertad con el uso de un uniforme, con el que los ponen a limpiar las calles y además con la cabeza rapada, sino que también obligan a sus familiares a comprarlo”, lamentó el director del OVP.