Insinuación machista del Chaqueño Palavecino causa repudio en Argentina

El Chaqueño Palavecino fue protagonista de un lamentable episodio machista y nada menos que en una transmisión al vivo. Todo sucedió durante una entrevista con la periodista Ivana Freitag del canal 10 de Córdoba.

Cuando la reportera hablaba con los conductores que estaban en el estudio, Palavecino solo atinaba a verle y tocarle la espalda, "me estaba mirando el tatuaje", atina a decir nerviosa Ivana y cuando acerca el micrófono al cantante viene el comentario: "(el tatuaje) dice no hay camas que no he recorrido”.

"No, por favor. No dice eso", responde entonces la periodista, visiblemente incómoda. Todo, mientras los dos acompañantes del cantante ríen a carcajadas.

Este es el momento:

La periodista se expresó este fin de semana a través de sus redes sociales para lamentar el episodio, que puso en debate el machismo de parte de los famosos hacia las mujeres que los entrevistan.

"Quiero decir que mi valor fue seguir adelante con la entrevista que estaba realizando en vivo, tratando de esquivar la situación para evitar la violencia verbal o la tensión que se podría haber generado trabajando en ese momento", escribió.

En la parte fina la carta, la periodista expresa su deseo para "que este hecho ayude o por lo menos sea de gran aporte para que entre todos reaccionemos y digamos basta".