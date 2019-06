Inexplicable dolor fibromialgia

Si le duele de forma crónica todo el cuerpo, o una buena parte, si sufre inexplicables dolores de cabeza, falta de energía, ansiedad, alteración del sueño, de la memoria y del estado de ánimo, y si además ha ido a varios especialistas médicos y ha regresado a casa sin una respuesta, quizás es tiempo de que baraje la posibilidad de ser una de las víctimas de la fibromialgia.

Podría sonar a hipocondría, pero no, desde 1992 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha reconocido como una enfermedad que afecta entre el 2 y 5% de la población mundial, a pesar de que a mediados del siglo XX algunos autores la consideraron como un trastorno de somatización, es decir, pacientes que se quejan persistentemente de varios síntomas que no tienen un origen físico identificable.

La consideración de la fibromialgia en el ámbito médico no ha estado exenta de controversia, los resultados de las investigaciones indican con bastante consenso que su origen es neurológico, y que el dolor resultaría de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central que generan sensibilidad generalizada al dolor.

Sin cura

Partiendo de la descripción de este problema médico, es fácil quedar a la deriva al momento de pensar en una especialidad que de forma exclusiva se aboque a la fibromialgia. Simplemente no existe. Quienes padecen este problema pasan por los consultorios de neurólogos, sicólogos, fisiatras e incluso traumatólogos, internistas y nutricionistas.

Antes de hacer un diagnóstico de fibromialgia, los pacientes deben ser evaluados a fondo para determinar la presencia de otros trastornos.

Los pacientes con fibromialgia no presentan anormalidades en las pruebas de laboratorio, sin embargo, estos estudios son necesarios para descartar enfermedades con síntomas similares y para ayudar en el diagnóstico de ciertas enfermedades inflamatorias que aparecen frecuentemente junto con la fibromialgia.

No existe aún cura universalmente aceptada para la fibromialgia, pero hay tratamientos eficaces en la reducción de los síntomas, como el cambio de estilo de vida en alimentación, descanso y actividad física, las terapias conductuales y el consumo de ciertos fármacos relajantes y antidepresivos. Por lo general, los síntomas bajan de intensidad con la intervención de varias especialidades que atacan por distintos flancos a un mismo mal.

La alternativa

Hay pacientes, como Belén Ibáñez, que recurrieron a la medicina ortomolecular como respuesta a su eterno dolor.

A pesar de que tenía los antecedentes de fibromialgia de su madre, le diagnosticaron el problema recién a los 25 años. “Sufrí muchísimo tiempo desde mi adolescencia, a los 15, cuando me venían demasiadas crisis que asociaban con un tema hormonal sin saber específicamente qué. Me mandaban al endocrinólogo, al ginecólogo, etc., y a los 21 me detectaron un problema de azúcar relacionado”, recuerda.

A Belén le llegó la fibromialgia con cambios corporales invisibles que dificultaron su detección, y que al mismo tiempo se agravaron con su estilo de vida. “Se complica desde el punto de vista médico que tengás un conjunto de cuadros que no encajan porque todos tus estudios salen normales. No entendés qué pasa porque al mismo tiempo que sentís estas cosas, viene asociado un tema motivacional, de depresión, los dolores corporales son tan fuertes que no entendés por qué en algunos casos no podés ni levantarte de la cama, y sin diagnóstico el proceso es muchísimo más fuerte, peor si sos joven porque se supone que a esa edad tenés toda la vitalidad y no comprendés por qué no podés hacer todas esas cosas que tus pares sí”, sostiene.

De acuerdo a lo que le tocó vivir, Belén cree firmemente que en Bolivia la fibromialgia no es lo suficientemente conocida ni tratada como una enfermedad. “La asocian mucho con lo mental y emocional”, cuestiona. Esa inconformidad la llevó hasta Brasil, donde periódicamente se trata con un boliviano especializado en medicina ortomolecular. “El tratamiento me ayudó mucho; mi mamá tiene estados de fibromialgia más avanzados, y ella durante toda su vida ha tomado antiinflamatorios y corticoides y toda esa medicina clásica simultáneamente genera otras condiciones médicas porque, por ejemplo, los corticoides hinchan el cuerpo, ayudan a subir de peso, etc.”, argumenta.

Esta medicina ortomolecular, que trabaja con la suplementación nutricional, se basa en la idea del cuerpo como un medio bioquímico óptimo, y sugiere que las enfermedades reflejan sus deficiencias. Su tratamiento trata de corregir los desequilibrios o deficiencias de la bioquímica individual con vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, etc., con previo análisis médico.

Si bien es cierto que algunos especialistas consideran esta parte de la medicina como nada aconsejable por el riesgo de administrar considerables cantidades de sustancias ‘faltantes’ al cuerpo, al menos a Belén le ayudó hasta la fecha, aunque sin cura definitiva. “En la adolescencia sufría inestabilidad emocional y bajones fluctuantes de energía a pesar de que mi actividad física era buena, aunque me desmayaba con frecuencia. En esta etapa de mi vida las crisis tienen que ver más con el dolor en las articulaciones y en la pelvis”, explica.

Paralelamente a las terapias una vez al año en Brasil, Belén ha tenido que modificar su estilo de vida, por ejemplo, en días agitados llega a su casa a las siete de la noche como máximo y a las ocho ya debe estar durmiendo para evitar la falta de energía de la jornada siguiente. En la fibromialgia, los milagros médicos no existen.

“Hay un porcentaje de predisposición femenina al dolor de 9 a 1, sobre todo en la fibromialgia. Estos pacientes son muy difíciles de tratar porque hay un ingrediente sicológico de por medio. Lo primero que se hace es medicarlos para mejorar el sueño y después se los ayuda con un antidepresivo para bloqueo del dolor descendente”, explica la fisiatra Karina Rivero.

Algunas complicaciones

La fibromialgia se diagnostica más frecuentemente en individuos que padecen ciertas enfermedades, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la artritis espinal. Los pacientes con fibromialgia pertenecen también a los denominados grupos de riesgo de padecer enfermedad celíaca por la intolerancia al gluten.

El estudio Resultados maternos y neonatales entre las mujeres embarazadas con fibromialgia: estudio poblacional de 12 millones de nacimientos, de la Universidad McGill en Canadá, sugiere varias complicaciones comunes, como los coágulos sanguíneos, el desarrollo de diabetes durante el embarazo, la ruptura prematura de membranas, el nacimiento prematuro (35% de posibilidad) y bajo peso en el bebé (50%).

Asimismo, especialistas sugieren a los que sufren fibromialgia no exponerse a temperaturas altas que acentúan el dolor, pero además mantenerse hidratados y evitar el cambio brusco al frío.