Google cumplió 20 años siendo el buscador más popular

Google cumplió 20 años de vida ayer. La plataforma echó a andar el 27 de septiembre de 1998 en un garaje californiano y, dos décadas después, se ha convertido en un negocio global que monopoliza el 90% de consultas realizadas en todo el mundo. La firma fue fundada por Larry Page y Sergey Brin.

Google superó a sus entonces competidores AltaVista, Yahoo!, Hotbot y Excite.com, entre otros.

Las búsquedas más populares son: 1999 - ¿Qué es Google?; 2000 - ¿Qué es el efecto 2000?; 2001 - ¿Cómo se hace un nudo de corbata?; 2002 - ¿Cuál es el deporte más popular del mundo?; 2003 - ¿Qué es el proyecto Genoma Humano?; 2004 - ¿Este año es bisiesto?; 2005 - ¿Cómo se baila?; 2006 - ¿Plutón sigue siendo un planeta?; 2007 - Neko Nabe; 2008 - ¿Qué es el Gran Colisionador de Hadrones?; 2009 - Traducir ‘amor’; 2010 - ¿Cómo funciona Auto-Tune?; 2011 - ¿Cuándo es la boda real?; 2012 - Calendario maya; 2013 - ¿Cómo se pronuncia GIF?; 2014 - ¿Qué es un selfie?; 2015 - ¿Cómo se prepara una tostada con aguacate?; 2016 - ¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos?; 2017 - Imágenes de animales adorables.

Para celebrar esta efeméride, la empresa ha compartido un ‘doodle’ con un vídeo que recopila las búsquedas más populares durante este tiempo. “Cuando uno realiza una búsqueda en Google, los primeros tres resultados que aparecen se relacionan en muchas ocasiones como verdad y lo importante”, asegura Graham, aunque matiza que “hay casos en los que esas entradas no se corresponden con lo más importante o incluso con la verdad”, como por ejemplo las teorías conspiratorias surgidas tras los atentados del 11-S.

