Ghost of Tsushima cambiará el realismo por diversión

Sucker Punch evitará temas fantásticos en Ghost of Tsushima, pero la aventura no seguirá con precisión los acontecimientos históricos. En su lugar quieren equilibrar realismo con una aventura divertida protagonizada por un samurái que desarrolla técnicas novedosas para la época.

El cofundador y programador Chris Zimmerman explicó: "Nos desviamos de la autenticidad histórica. Mucha ayuda la recibimos de Sony en Japón y los japoneses en EEUU, y todos los consultores de cultura nos han ayudado a hacer este contenido para no desviarnos. Haremos cosas diferentes y las elegiremos con cuidado".

"Hemos puesto pájaros en el juego, son japoneses. Nuestro jefe de sonido Brad Meyer viajó a Japón para capturar sonidos de la naturaleza. Es impresionante trabajar en un juego como este porque te permite hacer esto. Cosas así serán perfectas", explicó Zimmerman.