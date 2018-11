Sonríen en las fotos, pero no por reflejo, sino por decisión. Algunas de ellas fueron abusadas sicológica, física y/o sexualmente, por conocidos y por extraños, otras son activistas por solidaridad femenina.

Coincidiendo con el Día Internacional Contra la Violencia a la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, un grupo de influyentes chicas decidió que el sufrimiento debía convertirse en propósito. Una de las impulsoras es Roxana Schaiman, ejecutiva de eventos que hace poco sufrió la violación por parte de una persona muy cercana. Una vez repuesta del shock, se puso en campaña. Sintió mucha empatía de ciertas amigas y descubrió que no era la única víctima, en una esfera social que los preconceptos consideran segura.

Desde su revista Cool, como primer paso, dará una palestra estable a temas de empoderamiento femenino, con el fin de que ‘sensibilizar’ deje de ser un simple verbo. Ella descubrió la falta de conciencia de la realidad de los abusos cuando lo vivió en carne propia, se bloqueó, se preguntó a sí misma si le harían caso por violación al tratarse del padre de su hijo menor.

Pero dice que encontró a las personas indicadas, mientras tropezaba con todo tipo de recomendaciones para la autocensura. “¿ Cuántas veces tiene que decir no una mujer para que se entienda?. Nunca esperé que me ocurra algo así, no sabía con quién hablar, pero mis otros dos hijos me apoyaron, me dijeron que lo denuncie y en eso estoy ahora. Algunos familiares y amigos me recomendaron que cuide mi trabajo, mi imagen, me decían ‘qué dirá la gente, es el padre de tu hijo’. Pero, ¿y yo?, ¿quién dice luchemos por Roxana?, ¿ por qué tengo que callar?. No porque sea el padre de mi hijo le voy a permitir que haga lo que le dé la gana con mi cuerpo, con mi vida, con mi casa”, cuestiona.

Lo que le ocurrió se volvió un propósito, reconoce que antes de eso no tenía la sensibilidad de ahora. “Es tan importante el ‘yo te creo’ en esos momentos”, reflexiona y lamenta ser castigada por hablarlo. “Lo peor que puede pasar es que vengan y te violen, te humillen, vos te humillás denunciando y vengan y te sigan humillando con las críticas por ser violada. ¿ Qué mujer quisiera ser violada y pasar por lo que toca pasar, exponerse?, interroga y agrega, “dicen ‘ella se lo buscó, se viste de esta u otra forma’; bajo esa lógica, todas las modelos deberían ser violadas”, reflexiona.

La activista Silvana Vázquez exhorta a apoyarse como mujeres. “Se estereotipa con que la mujer violada es la pobre, indígena, lesbiana, la del margen, y a las blancoides y empresarias no les pasa, o se piensa que meterse en la lucha colectiva es de cambas. Si tanta discriminación hay y habrá muchos miramientos al movimiento feminista, que exista un espacio en la revista juvenil Cool y una voz como la de Roxana es comenzar a crear este referente, para identificarse con esta otra narrativa. Estamos luchando por las hijas de esas mujeres que critican, para que nunca les pase algo así”, sostiene.

A las pruebas se remiten

Según una encuesta de prevalencia y características de violencia contra las mujeres bolivianas, de 2016, del Ministerio de Justicia y el INE, las cifras más dramáticas se dan en las relaciones de pareja. De 100 mujeres mayores de 15 años, casadas o en unión libre, 75 reconocieron que sufrieron violencia alguna vez, y 44 de ellas dijeron que se repitió el abuso.

El 69% de esas mujeres abusadas dijo que la violencia era de naturaleza sicológica, el 50% física, el 34% sexual, y el 31% económica.

El documento también aborda el caso de las mujeres separadas, divorciadas o viudas. Dice que el 81% sufrió violencia sicológica, 60% violencia física, 48% violencia sexual, y 61% violencia económica. Las solteras declararon abuso de enamorados o de exparejas; el 46,5% padeció abuso sicológico, el 16,8% violencia física, el 21,2% violencia sexual, y el 12,2% violencia económica.